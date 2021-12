Dr. Kane Hamidou Baba a tiré sa révérence ce lundi 27 décembre, à Las Palmas où il avait été évacué, suite à un accident de circulation sur le chemin de retour du festival de Ouadane.

Avec cette disparition, la Mauritanie perd un ses illustres cadres, un acteur politique très dynamique et pondéré. HBK est connu pour sa courtoisie, son caractère avenant et mesuré. L’homme a entretenu des relations amicales et fraternelles avec l’ensemble des patriotes mauritaniens. Il est d’un commerce très facile, les journalistes qui échangent avec lui sortent toujours édifiés et satisfaits. On ne lui connait pas d’excès.

Avec cette mort, la communauté négro-africaine dit Adieu à l’un de ses fils qui a su porter très haut ses revendications durant sa carrière politique, particulièrement lors de la présidentielle de 2019. La candidature de la Coalition Vivre Ensemble qu’il a eu l’insigne honneur de diriger avait marqué la campagne présidentielle et fait mouvementer la fin de règne de Ould Abdel Aziz qui avait sorti une grosse artillerie pour étouffer et mater toutes les tentatives de contestations des résultats, annoncés par le candidat du pouvoir avant même que la CENI ne se prononce. Durant quelques jours, certains quartiers de Nouakchott particulièrement Sebkha, Elmina, et certaines villes de l’intérieur du pays (la vallée), suspectés d’avoir voté pour le candidat de la CVE ont été quadrillés, des gens arrêtés parmi lesquels M. Samba Thiam, président des FPC, membre de la coalition. En dépit de la pression, le candidat Kane n’a pas cédé à la provocation, il a appelé ses électeurs à rester calmes, à ne pas prêter le flanc à ceux qui cherchaient un prétexte pour sévir. Dans l’ensemble des forums, coalitions politiques, Hamidou Baba Kane s’est illustré par la constance de son discours et par la pertinence de ses idées. Normal pour ce spécialiste de la communication à qui l’Etat a refusé une licence pour une chaine de télévision. Son dossier était pourtant très costaud. On ne voulait visiblement pas lui offrir une tribune pour, craignait-on, vulgariser ses idées pourtant très constructives et patriotiques Cela n’a pas fait de lui un aigri mais ça l’a plutôt conforté dans sa posture, celle de se battre pour une Mauritanie de justice, d’égalité, une Mauritanie où tous doivent vivre ensemble. Ce fut son dernier combat. Un combat qui mérite d'être poursuivi.

La rédaction du Calame dont il est lecteur régulier depuis sa création profite de cette douloureuses occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses amis et proches, aux militants et sympathisants de la CVE. Qu’Allah l’accueille en son Saint Paradis ; Amine !