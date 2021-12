Lancement des activités du Conseil National du Dialogue Social 

Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) a tenu, le 21 décembre, sa première réunion dite de prise de contact entre ses membres (21 au total), deux mois après leur désignation. Au cours de ce conclave, il a été procédé à la mise en place d’un organigramme. Occasion a été mise à profit par le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Travail pour procéder à l’installation des 21 membres du CNDS dans leurs nouvelles fonctions. Lundi 27 décembre, le président du Conseil national du Dialogue, M. Sow Moussa Demba dit Tschombé, a rappelé, lors de l’ouverture de l’atelier sur le lancement du processus de détermination de la représentativité des organisations professionnelles en Mauritanie, aux représentants des organisations patronales et des centrales syndicales et de ceux ayant mandat de représenter les travailleurs, ''leurs responsabilités pour la promotion du dialogue social et contribuer à la recherche des solutions appropriées au monde du travail qui tiennent compte la situation nationale et du niveau du développement du pays''.

Chargé de promouvoir le dialogue social et de la prévention des conflits, le Conseil National du Dialogue Social a été institué, lors du conseil des ministres du 2 décembre 2020. Le CNDS est présidé par''une personnalité indépendante ayant une expertise technique et une expérience professionnelle avérée en matière de dialogue social, de relations professionnelles et une parfaite maîtrise des enjeux et défis liés au marché du travail et de ses acteurs'', en l’occurrence Sow Moussa Demba dit Tschombé, ancien syndicaliste et ancien maire de Kaédi. Durant sa mandature, le CNDS va s’atteler à'' la gestion et à l’organisation du dialogue social concernant les questions de nature socio-économique pouvant intéresser ou impliquer les acteurs du Marché du travail au niveau sectoriel et national''. Le CNDS a pour, entre autres missions, ''d’animer le dialogue social dans le monde du travail, de favoriser la mise en place d’un climat social favorable à l’investissement générateur d’emplois décents et productifs; de contribuer au développement de la performance des entreprises en matière de gestion stratégique des relations professionnelles et de résolution des conflits sociaux''.

Le CNDS est un organe national tripartite, composé des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et des travailleurs les plus représentatives, en vue de promouvoir le dialogue social et de contribuer à la recherche de solutions appropriées aux problèmes du monde du travail. Les structures du CNDS sont l’Assemblée générale, le bureau exécutif et le secrétariat général.