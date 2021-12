Ayant appris qu'aujourd'hui 22 décembre 2021 que l'Union Nationale du Patronnat mauritanien (UNPM) a procédé au renouvellement de son bureau exécutif et qu'aucune femme ne figure dans le nouveau bureau, nous femmes mauritaniennes adhérentes à l'Union Mauritanienne des Femmes Entrepreneurs et Commerçantes (UMAFEC), tenons à exprimer notre surprise et notre indignation devant un tel mépris des femmes mauritaniennes qui constituent pourtant plus de la moitié de la population du pays.

Nous dénonçons fermement cette velléité manifeste d'exclusion systématique des femmes, contraire à la lettre et à l'esprit de nos lois et aux directives sans équivoque données par le Président de la République;

Réitérons notre appel à l'arrêt effectif de ces pratiques discriminatoires d'un autre âge qui font de notre pays une honteuse exception dans le monde d'aujourd'hui.

Union Mauritanienne des Femmes Entrepreneurs et Commerçantes (UMAFEC)