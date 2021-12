14ème congrès de l’UNPM : Zein El Abidine reconduit

Le quatorzième congrès de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) s’est ouvert le jeudi 23 décembre à Nouakchott en présence du premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Témoin s’il en est de l’importance qu’accorde le gouvernement au secteur privé, considéré à juste titre comme un partenaire et un moteur de développement. Au programme du congrès, l’élection d’un président. Seul candidat en lice, M. Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président sortant, été élu à l’unanimité.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l’’UNPM a déclaré que la tenue de ce congrès est ‘’l'occasion d'entrevoir tous les défis et enjeux liés au secteur privé.’’Il a ajouté que ce congrès, qui se tient à un moment crucial de l'histoire du développement de notre pays, ‘’est une opportunité pour évaluer les réalisations, analyser les déséquilibres et nous interpeller sur l'étendue de l’atteinte des objectifs et des aspirations que nous nous sommes fixés.’’

Le patron de l’UNPM a passé en revue le bilan des différentes activités menées au cours du dernier mandat de l’Union, qui comprenaient la défense des droits matériels et moraux des hommes d'affaires, la résolution de nombreux problèmes entre hommes d'affaires et la résolution de leurs difficultés avec les entreprises étrangères et celles confrontées par leurs investissements à l'étranger.

Il en est ainsi des problèmes des usines avec l'électricité, du renforcement de la production locale et de l'encouragement du dialogue social et de l'investissement.

A l'ouverture du Congrès, les participants ont suivi un court documentaire sur les débuts de l'Union, avec les pères fondateurs et le cheminement historique à ce jour.

Les travaux d'ouverture se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement, du chef de l'opposition démocratique, du wali de Nouakchott- Ouest, du président du conseil régional de Nouakchott et de nombreux acteurs du secteur privé.

Dans la soirée, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud a présidé, au palais des congrès à Nouakchott, la cérémonie de remise de prix aux pionniers fondateurs de l'union nationale du patronat mauritanien (UNPM), à des membres de l'organisation qui se sont distingués par leurs actions et le prix de la presse économique, à l'occasion de la clôture du 14ème congrès de l'union.

Dans son intervention, le président de l'UNPM, M. Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed s'est félicité du climat positif qui a marqué les travaux du congrès et des améliorations de qualité introduites par les participants, améliorations visant à redynamiser et à diversifier l'action de l'Union.

Il a précisé que la cérémonie qui couronne les travaux du congrès est la reconnaissance des efforts des hommes d'affaires fondateurs de l'UNPM qui ont accompagné la création de l’État mauritanien et permis le développement de l'union, créée il y a un demi-siècle.

La cérémonie a été marquée par la distribution de prix et de diplômes par le Premier ministre, des membres du gouvernement, le chef de file de l'opposition et d'autres personnalités présentes aux assises du congrès.