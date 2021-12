Lancement  d’un projet conjoint entre Nouakchott et la région Rabat/Sale/Kenitra

Les locaux du Conseil Régional de Nouakchott (CRN) ont abrité la cérémonie de lancement d’un projet conjoint entre cette institution et la région Rabat/Sale/Kenitra, couvrant la période 2021/2023, mercredi enfin d’après-midi.Cet événement s’est déroulé en format visioconférence entre les 2 parties, sous la houlette de la présidente du Conseil Régional de Nouakchott (CRN), Mme Fatimetou mint Abdel Malick, en présence du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb

Sid’Ahmed.Ce projet vise à faciliter la formation et l’accès à l’emploi au profit de 1500 jeunes « conformément à une option stratégique de lutte contre le chômage » qui frappe durement cette frange de la population.

Il est financé par le Fonds Afrique pour la Coopération Internationale Décentralisée pour les Collectivités Territoriales, logé au ministère marocain de l’intérieur, dont la mission est d’arrimer davantage le Maroc au continent, avec une contrepartie de la région de Nouakchott.