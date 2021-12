UFP- Déclaration en hommage au camarade Bâ Ablaye Ciré

Ce jour du 18 décembre 2021 restera pour les patriotes, les progressistes et pour la Mauritanie dans son ensemble, un jour de deuil. Notre camarade Ablaye Ciré Bâ, après une longue maladie, s'en est allé rejoindre nos autres héros, suivant la volonté d'Allah.

Toujours égal à lui même jusqu'au bout, courageux et lucide face aux épreuves, il a livré son dernier combat soutenu par sa famille, ses amis et ses compagnons d'armes mais aussi, au nom du pays, par les autorités publiques, tous unis par la reconnaissance due à cet homme hors pair , de valeur humaine et de dignité citoyenne.

Toute sa vie, depuis sa tendre jeunesse, Ablaye Ciré Bà a porté haut levé, le drapeau de la lutte pour l'indépendance nationale réelle, de la démocratie authentique et de l'unité nationale. Humble, chaleureux, intraitable sur les principes, ouvert aux compromis dynamiques sans jamais verser dans l'opportunisme, partisan chevronné de l'unité dans la diversité de notre nation plurielle, il est à jamais un exemple à suivre pour notre jeunesse et pour toutes les forces patriotiques.

Intellectuel de très grande valeur ses écrits auront marqué les esprits notamment à chacune des épreuves que notre pays a traversées et dont il a été témoin, par leur justesse, leur sens des belles formules et l'eclat particulier de la vérité qui s'y dégageait.

C'est un grand vide que Ablaye Ciré laissera dans le pays, au sein de la grande famille des patriotes et des progressistes, un grand vide, spécialement dans le monde de la presse dont il sera l'emblème pendant les décennies, officiant dans les difficultés les plus ardues, sans jamais se plaindre personnellement et sans jamais céder aux sirènes de la corruption et de la division.

A la famille du défunt, à ses amis et compagnons, à la presse nationale et à toute la nation, l'UFP présente ses condoleances les plus émues et exhorte à suivre cet exemple impérissable d'un homme droit et juste.

Inna lilahi wa inna ileyhi raajioune .

La Permanence du Parti

Nouakchott le 20 décembre 2021