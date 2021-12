Larahrach : Des retrouvailles pour raffermir des liens de voisinage et d’amitié

Les populations de Harach Sombori (Ould Yengé), ont accueilli, il y a quelques jours, le maire de Bilajemil (Kankossa). Ibrahima Guila Ba venait répondre à une invitation de Aliou Silly Sow, acteur politique de cette localité. Chants, danses et applaudissements ont rythmé cet accueil, tenu dans un camp de brousse des environs dudit village. Ces retrouvailles avaient pour objectif de resserrer et de raffermir les liens séculaires de fraternité, de voisinage et d’amitié entre les deux cadres et de leur terroir, au-delà de leur appartenance politique et de région distinctes.

« En organisant cette rencontre, affirme Aliou Sow, nous avons voulu témoigner aux populations et surtout à la jeunesse de la zone qu’au-delà des clivages politiques, nous avons quelque chose de commun à partager, à entretenir et vivifier, à savoir la fraternité et la solidarité, nos populations en ont besoin, elles viennent de le prouver à travers l’accueil chaleureux qu’elles ont réservé au maire et à sa délégation, nous les en remercions. »

Prenant la parole à son tour, le maire de la Bilajemil a remercié les populations de Lahrach et son ami et frère Aliou Silly Sow pour l’occasion qu’ils leur ont offerte de se retrouver au sein de sa famille et de ses proches : « ces retrouvailles sont à encourager parce qu’elles permettent, non seulement de raffermir nos relations, mais aussi d’échanger sur comment œuvrer pour le développement local au profit des problèmes des populations, lesquelles se doivent de comprendre que la politique, les divergences qui en découlent et les élections qui se déroulent, une fois tous les cinq ans, ne doivent pas disloquer les liens entre les familles et les voisins ; on peut appartenir à des partis ou tendances différentes, à un même clan et s’entendre sur l’essentiel, à savoir les liens de parenté, de fraternité et de voisinage, cette invitation le démontre aisément, nous devons poursuivre cet exemple». Le maire de Bilajemil est connu pour son engagement et sa serviabilité envers les populations de sa commune et de toute la zone, au-delà des clivages politiques.

Les retrouvailles de Lahrach qui alimentent les discussions au niveau local mais aussi au sein des acteurs politiques ressortissants du département vivant à Nouakchott, furent également l’occasion de revisiter le riche patrimoine peul : pans de leur mode de vie nomade, leur sens d’accueil et de partage, agrémenté des chants traditionnels.