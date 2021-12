Lancement de la construction d'une nouvelle place publique à Tevragh Zeina

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem ould Merzoug a présidé le Samedi 18 décembre la cérémonie de lancement du projet de construction d'une place publique au quartier centre émetteur à la Wilaya de Nouakchott Ouest. Le projet de la réalisation de cette importante infrastructure s'inscrit dans le cadre de la commémoration des festivités du 61eme anniversaire de l'indépendance nationale.

Prenant la parole, le maire de Tevragh Zeina, M. Taleb ould Mahjoub a fait part de sa réjouissance du fait que le lancement de ces travaux a coïncidé avec les festivités commémorant l'anniversaire de notre indépendance. Il a aussi rappelé que cet important projet n'est que le premier de son genre. D’importants et grands projets de développement l'ont précédé dans toutes les régions du pays suite aux engagements pris par le président de la République M. Mohamed ould Cheikh El Ghazwani. Il a aussi souligné que l'étude technique de ce projet a été réalisée grâce aux financements du Bureau international du travail (B.I.T) dans le cadre de son partenariat avec la commune de Tevragh Zeina. Comme il a rappelé que ce partenariat a été d'un grand apport pour le renforcement de la lutte contre le Covid 19 en 2020 au profit des travailleurs du bâtiment et des travaux publics. Le maire a aussi loué l'action du ministère de l'habitat pour les efforts qui ont permis l’évacuation des places publiques et rues occupées illégalement. Elles pourront désormais sevir d'espaces publics pour la détente et les loisirs, a poursuivi le maire de Tevragh Zeina.

Pour sa part, M. Frederik Barouita le représentant du B.I.T. a mis l'accent sur l'importance du partenariat entre son institution et la Mauritanie dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a en outre vivement remercié l'association des maires de Mauritanie.

Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et du Wali de Nouakchott Ouest.