L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau International du Travail (BIT), en collaboration avec le ministère de la Justice, ont organisé jeudi 16 décembre, un atelier de lancement du projet prévention de l’extrémisme violent à travers l’autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l’accès aux droits et à la justice. Cet atelier a permis de présenter le projet et ses principales orientations stratégiques, à présenter et valider le plan d’action du projet avec les partenaires et parties prenantes.Cet atelier marque le démarrage effectif des activités du projet en réunissant les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Ont pris part à cette rencontre les différents acteurs (gouvernement, forces de sécurité, société civile ainsi que les partenaires technique et financiers) qui seront impliqués dans la mise en œuvre durant les quinze prochains mois.

Ce projet est mis en œuvre à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa et entend cibler à la fois les jeunes en conflit avec la loi (15-18 ans) et adultes (18-24).

Pour Fedrico Barroeta, point focal du BIT en Mauritanie, ‘’le projet s’aligne parfaitement avec la stratégie mauritanienne de la jeunesse, des sports et des loisirs (2020-2040) qui prévoit comme priorité la prévention de l’extrémisme violent chez les jeunes notamment par l'accès à des opportunités économiques.’’Aujourd’hui une partie de la jeunesse mauritanienne souffre d’un manque d’inclusion à la fois sociale et économique.Les possibilités de réintégration sont limitées pour les jeunes confrontés à la justice, en particulier ceux qui ne bénéficient pas de mesures alternatives à la détention’’, selon lui.