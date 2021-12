4é édition des « Financial Afrik Awards » à Nouakchott

Nouakchott abrite la quatrième édition des « Financial Afrik Awards » placée sous le thème « Afrique 2050 » les jeudi 16 et vendredi 17bdécembre 2021.

Cette manifestation de haute portée médiatique et économique, est organisée conjointement par le Ministère des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs et le média panafricain «Financial Afrik » sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Il s’agit d’un forum dont l’objectif est d’encourager l’investissement grâce à une réflexion féconde entre acteurs du public et privé en Afrique.

Répartis en plusieurs panels, 600 participants présents et virtuels, débattront des défis de l’Afrique liés à la formation des ressources humaines de qualité (éducation, santé, formation), les problèmes de gouvernance, la transformation des produits locaux….