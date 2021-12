Sebkha : Les élèves sensibilisées sur les droits humains

40 écoliéres du fondamental des établissements scolaires de Sebkha et d'Elmina prennent part, ce jeudi 16 décembre, à un atelier de formation visant à renforcer leurs capacités en matière des droits humains et de lutte contre la violence basée sur le genre.

Cet atelier est organisé par l'association du développement social intégré, avec l’appui financier de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de promotion des droits humains et de lutte contre les violences basées sur le genre.

Procédant à l'ouverture officielle, Ahmedou Bamba Ahmed Vall, trésorier, au nom de la présidente Mme Hawa Fally Fall a exhorté les participantes à "saisir cette opportunité pour améliorer leurs connaissances dans ce domaine ".

A la fin de cette session, elles devraient être capable d'animer des séances de causerie autour des thèmes afin de sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre.

Selon Ahmedou Bamba ‘’ADSIM ne ménagera aucun effort pour être un instrument du changement des mentalités et de comportements et d'aider les victimes de violences pour recouvrer leurs droits fondamentaux Enfin, il a remercié l'ambassade des États-Unis pour son appui technique et financier pour la réalisation de ce projet