FIFA Coupe Arabe 2021: Le Professeur LY Mohamedou honoré

Lors de la cérémonie d’ouverture de la FIFA Coupe Arabe 2021 qui se joue actuellement au Qatar, un groupe d’une quarantaine d’intellectuels et de sommités originaires de pays arabes y ont été célébrés. Ce sont des personnalités qui se sont distinguées par leurs actions dans le développement dans leurs pays d’origine et à travers le monde.

Parmi eux on distingue avec honneur et fierté, notre compatriote, le Professeur LY Mohamedou, Chirurgien Cardiovasculaire adulte et pédiatrique.

Au début des années 2000, il a tout simplement contribué, en première ligne, à la mise en place de sa spécialité en Mauritanie, son pays de naissance, permettant la première opération à cœur ouvert le 04 novembre 2002 puis il a créé la fondation mauritanienne du cœur qui, à travers plusieurs missions humanitaires, a permis de sauver des dizaines de patients adultes et enfants malades du cœur. Le Professeur LY est aussi le président fondateur de l’AFCAO (association française du cœur pour l’Afrique de l’Ouest reconnue d’intérêt général en France) qui œuvre un peu partout en Afrique avec son équipe de bénévoles.

Actuellement, il est responsable du service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques au CHU de Nantes en France.