'’Prétendue menace terroriste’’ sur la Mauritanie : le président du PAD réfute les propos des diplomates français et américains

Le président de l’Alliance Démocratique (PAD), Mohamed Abdellahi Ould Taleb Ethmane, dit Bellahi, réfute la thèse brandie depuis quelques jours par des diplomates américains et français d’une prétendue ‘’menace terroriste’’ sur la Mauritanie. Sans ambages, Mohamed Abdellahi déclare que la ‘’Mauritanie n’a pas de problème sécuritaire. Les autorités publiques assurent la sécurité des personnes et de leurs biens.’’ Il juge ‘’inacceptable et inamicale que de pays amis de la Mauritanie puissent brandir de telles assertions et déconseillent à leurs ressortissants de fréquenter certains lieux de loisirs’’.

Pourtant, l’ambassadeur de France et d’autres diplomates occidentaux se sont rendus à Ouadane et se sont promenés au Nord du pays sans problèmes. Il conseille au gouvernement de convoquer et demander des explications aux diplomates français et américains.

Dans un communiqué, la direction générale de la sûreté a rassuré les mauritaniens et leurs hôtes estimant qu’il n’y a «aucune menace qui pèse sur les mauritaniens et les expatriés. Pour rappel, l’Ambassade des USA en Mauritanie avait fait état, dans un communiqué de « menaces terroristes » à Nouakchott, raison pour laquelle, elle a demandé à ses ressortissants d’éviter certains centres d’intérêt, en particulier, le centre de fitness dénommé Elite, de « limiter par conséquent, leurs déplacements et de rester vigilants ».