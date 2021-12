LA semaine… LA semaine…

L’APP demande au pouvoir de résoudre la souffrance des gens

Face à la dégradation continue de la situation, l'Alliance Populaire Progressiste (APP) exige du gouvernement des mesures soutenues à même de mettre fin à la souffrance des citoyens. Selon la formation de Messaoud ould Boulkheïr, « le peuple vit une crise étouffante qui pèse lourdement, en raison de la faible pluviométrie enregistrée au cours de la dernière saison ».Dans son communiqué, l’APP exprime également sa grande inquiétude face aux tentatives devenues récurrentes d’expropriation des terres agricoles à Dar El Baraka, Feralla et Ngawlé.

Évoquant par ailleurs ce qu’elle qualifie de « crise aigüe vécue par l’enseignement dans le pays »,ledit parti invite « tous les acteurs politiques, représentants de la Société civile et des organisations syndicales à faire face à cette situation et à assumer leurs responsabilités en la matière ».

-----------------------------------------------------

Signature d’une convention de coopération entre le ministère de la Santé et l’Ordre souverain de Malte

Le ministre de la Santé, Sidi ould Zahaf et Son Excellence Karl de Mandat Grancey, ambassadeur de l’Ordre souverain de Malte ont signé, lundi 6 Décembre, une convention de coopération dans le cadre de la santé publique. Plus exactement renouvellement de la convention précédente. Elle s’inscrit également dans le soutien au programme prioritaire de la sécurité routière, à savoir la formation de formateurs pour des ambulanciers et secouristes, ainsi que le renforcement de leurs capacités dans l’installation de SAMU dans toutes les villes de Mauritanie. La signature s’est déroulée en présence du professeur Francis Chaise, du conseiller de l’ambassade de l’Ordre souverain de Malte en Mauritanie, Nabil Hajjar, et du président de l’Association Mauritanienne des Handicapés de la Lèpre (AMHL), Ahmedou Ahmed Abdel Kader.

-------------------------------------------------------

Visas espagnols : Le président du PAD juge les délais inacceptables

Dans une déclaration au journal « Le Calame », le président du Parti de l'Alliance Démocratique (PAD), monsieur Mohamed Abdellahi ould Taleb Ethmane, dit Bellahi, juge anormale la longue période d’étude de dossiers pour l’octroi de visa (25 jours et plus) auprès de l’ambassade d’Espagne en Mauritanie. Attirant l’attention des autorités sur ce fait intolérable, il appelle le gouvernement mauritanien à appliquer le principe de réciprocité si les Espagnols ne réduisent pas ledit délai. Pour Mohamed Abdellahi, le contrat de prestation de services consistant à réceptionner les dossiers des demandeurs de visa devrait par ailleurs revenir à une société mauritanienne et non à BLSS (une société sénégalo-indienne) dont les procédés sont d’une opacité à toute épreuve. Et le président du PAD de réclamer enfin le remboursement des personnes déboutées de visa.