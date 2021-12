Sports… Sports… Sports…

Jeux de la Zone II : La sélection U17 affûte ses armes

Une sélection mauritanienne des moins de 17 ans se prépare activement pour les 2èmeJeux de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA),prévus du 26 au 30 Décembre prochain, à Bamako (Mali).Le président de la FBBRIM, monsieur Youssouf Fall, s’est rendu à l’ISJS pour s’enquérir de cette préparation et exhorter les jeunes à mener au mieux leur stage. Les Jeux mettront aux prises les athlètes de huit pays : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal et Sierra Léone. Les participants vont s’affronter dans cinq disciplines : athlétisme, basket-ball 3x3, boxe, judo et taekwondo.

Super D1 : FC Nouadhibou trône en tête

Après une pause en raison de la participation des Mourabitounes à la Coupe arabe, le championnat national a repris ses droits le dimanche 12 Décembre, avec trois matchs de retard programmés des troisième et sixième journées en divers stades du pays (Stade Olympique et stade municipal de Kaédi). Le FC Nouadhibou conserve son fauteuil de leader grâce à son large succès (2-0) face à l’AS SNIM. Hassen Teguedi (65’) et Mohamed Soueïd (90’) permettent aux Orange de remporter le derby du Nord. Le FC Nouadhibou dispose de 13 points et relègue les miniers à la septième place avec huit points. À une unité du leader pointe Nouakchott King’s(12points).En déplacement à Kaédi, les protégés de Pape Seck se sont imposés grâce à Abdoulaye Gaye « Palaye » (60’), face au Kaédi Football Club. Les hommes de Bah ould Boudah ont du mal à s’extirper de la zone rouge (5 points, 13èmeplace).L’ASAC Concorde dispose sur le fil de l’AS Armée sur une réalisation d’Idrissa Thiam sur penalty(53’).Les Bleu et Blanc sont quatrième(ex-æquo avec l’AS Tidjikja) avec 11 points).L’AS Armée est lanterne rouge avec trois points seulement.