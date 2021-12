Menace terroriste : La DGSN rassure

Le vendredi dernier, un communiqué de l’Ambassade des USA dans notre pays a fait état de « menaces terroristes » à Nouakchott, raison pour laquelle, elle a demandé à ses ressortissants d’éviter certains centres d’intérêt, en particulier, le centre de fitness dénommé Elite, de « limiter par conséquent, leurs déplacements et de rester vigilants ». Trois jours après, la direction générale de la sûreté s’est fendu d’un communiqué pour rassurer les mauritaniens et leurs hôtes. Pour la DGSN, « aucune menace ne pèse sur les mauritaniens et les expatriés. Elle précise que la DGSN veille au grain et assure la sécurité de tous. Elle précise dans son communiqué que cette information se fonde sur des suspicions sur des personnes fréquentant cette salle de sport depuis quelques mois et qui auraient des « antécédents ». Pour autant, ces personnes ne représentent aucune menace sur la sécurité des personnes et des biens.

Il faut rappeler que la Mauritanie n’a pas connu d’attaque terroriste depuis 2011, malgré un contexte et un environnement marqué par des attaques terroristes sur certains de nos voisins. Une performance que certains mettent au crédit de nos forces armées et de sécurités, que d'autre expliquent par le prétendu pacte que l'ancien régime aurait signé avec les groupes terroristes. En tout cas, la Mauritanie ne paie pas le lourd fardeau que les groupes terroristes font peser dans le Sahel.