Dixième édition du Festival des cités du patrimoine : Un nouveau paradigme

La localité de Wadane, une des 4 villes de Mauritanie classées dans le patrimoine mondial par l’UNESCO, aux côtés de Chinguetti, Walata et Tichitt, a accueilli la dixième édition du Festival des Cités du Patrimoine (FCP) du vendredi 10 au mardi 14 décembre 2021.

Le top départ de cet événement riche et coloré, qui revêt une dimension historique, religieuse, culturelle, touristique, économique et sociale de grande portée, a été donné en présence du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, arrivé sur place à bord d’un avion militaire, du chef de file de l’Opposition Démocratique, de plusieurs membres du gouvernement, des élus nationaux, de la quasi-totalité de la crème de la République et de tout le corps diplomatique accrédité en Mauritanie.

Dans son discours de bienvenue, l’édile de la commune de Wadane, Mohamed Mahmoud ould Emmeya, a présenté l’événement « qui contribue positivement au rayonnement culturel de la ville à travers la réhabilitation de l’école coranique, de la grande mosquée (El Attigh), la restauration de certains endroits et monuments historiques, dont ceux situés sur la rue des 40 savants ».

Le maire de la commune hôte de l’édition 2021 du Festival des Cités du Patrimoine a par ailleurs mis en évidence la fourniture de nouveaux services : « l’amélioration des infrastructures de la ville au cours des dernières années, à travers le projet de construction du collège de Tenelelb, d’un espace jeunes, l’extension du réseau électrique, la réhabilitation de 100 hectares d’oasis, qui se traduit par la création de 600 à 700 emplois dans le secteur agricole».

Un levier de développement

Succédant à la tribune au maire de la commune de Wadane, le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé des Relations avec le Parlement, Moctar ould Dahi, a mis en exergue le caractère transversal du festival dans le cadre du processus de développement global des cités qui l’accueillent, du fait de sa dimension historique, religieuse, culturelle, touristique.

Pour illustrer ce changement de paradigme bien au-delà des chants, de la danse et des réjouissances populaires, le responsable gouvernemental a fait un focus sur les projets économiques en cours d’exécution dans la cité : « construction d’une série de digues pour retenir les eaux d’écoulement afin d’alimenter la nappe phréatique et des puits artésiens. Un programme de développement des oasis avec de nouvelles méthodes, création de palmerais modèles sur plus d’une centaine d’hectares au profit de 150 familles au sein des franges les plus vulnérables de la population ».

Moctar ould Dahi a également annoncé un programme de réhabilitation de plusieurs sites historiques à travers toutes les régions du pays, dans un souci d’inclusion de toutes les composantes nationales.

Le thème de l’unité nationale a également servi de fil rouge au discours du président Mohamed El Ghazouani, à l’occasion de la cérémonie de lancement du festival de Wadane.

Amadou Seck

Envoyé spécial