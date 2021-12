PBF/OIM : Lancement à Aioun du projet de gestion des conflits et de la résilience agropastorale

Le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de Paix – PBF- à travers l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) à l’œuvre à la frontière Mauritano-Malienne.

Sous le haut patronage du Wali du Hodh El Gharbi, et en présence du Président de la Région, de la Directrice des Frontières ainsi que du Hakem de la Moughataa et du Maire, s’est tenu à Aioun du 30 novembre au 2 décembre, l’atelier de lancement du projet ‘’Gestion des Conflits et Renforcement de la Résilience Agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne’’ financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de Paix – PBF- à travers l’Organisation Internationale des Migrations – OIM-

Les stratégies et politiques nationales mauritaniennes en matière de gestion des frontières couplées aux stratégies de l’OIM et des agences du système des Nations Unies pour la gestion des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, les migrations et la prévention de la radicalisation violente dans une perspective de stabilité, de paix et de développement, notamment, dans les zones frontalières sont à l’origine de la mise en œuvre de ce projet.

Le consortium SOS désert, ADICOR et CAD Sahel, adjudicataire du marché, met en œuvre la prestation, suivant une approche impliquant l’ensemble des parties prenantes dans la gestion des frontières, la cohésion sociale et la prévention des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, par la création de structures locales (Comités Villageois) dans quatre wilayas frontalières avec le Mali.

Une fois mises sur pied, formées et équipées, ces structures seront mises en contact avec des structures semblables de l’autre coté de la frontière où un projet identique est mis en œuvre du coté malien pour coordonner et assurer une gestion pacifique des conflits transfrontaliers, prévenir la violence et la radicalisation tout en maintenant la cohésion sociale et la coexistence pacifique le long de la frontière entre les deux pays frères.

Moustapha Bechir

CP Hodhs