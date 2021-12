Nouakchott, le 8 décembre 2021_ Dans le cadre de son engagement en faveur de la santé et du bien-être à travers le sport, Tasiast Mauritanie Limited S.A (TMLSA) a récemment parrainé le Marathon International de Nouadhibou, marquant pour la Société une dixième année consécutive de soutien à l'événement. Le Marathon International de Nouadhibou est organisé par une organisation à but non lucratif du même nom, qui vise à souligner l'importance de l'activité physique pour le bien-être et la santé dans la région.

M. Haidara, Directeur du Marathon, a aussi commenté la dimension internationale de cet événement, qui comprenait cette année un semi-marathon et deux mini-marathons supplémentaires de 10 et 5 kilomètres pour les femmes et les enfants :

« Grâce à nos partenariats, au financement de sponsors privés, ainsi qu'au soutien des missions diplomatiques qui ont donné toute son ampleur à notre marathon en le faisant plus largement connaître à l'étranger, nous avons pu assurer la continuité de notre course, avec un premier redémarrage post-Covid.

Saluant la délégation de TMLSA, qui a également soutenu l'événement en fournissant une ambulance et une équipe de soutien médical pour le Marathon, M. Haidara a ajouté :

“Nous étions réticents à relever le défi cette année, sachant que certains sponsors comme les compagnies aériennes par exemple, seraient absents. Ce fut donc une excellente nouvelle lorsque nos partenaires de TMLSA nous ont appelé pour annoncer le financement à nouveau accordé. Je les remercie donc aussi et en tout premier lieu tout pour leur aide continue et leur soutien indéfectible !”

En novembre 2021, TMLSA a également eu le plaisir de relancer la Coupe du Directeur Général de Tasiast General, un tournoi annuel de football qui avait également subi l’impact de la pandémie de Covid-19 en 2020.

La finale du tournoi a eu lieu le 28 novembre et l'événement s'est terminé par les célébrations de la fête de l'indépendance en Mauritanie. TMLSA s'est aussi engagé alors à continuer à soutenir ses autres partenaires d'événements sportifs et culturels.