Journée portes ouvertes de l’OEG

Les locaux de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de l’Université de Nouakchott « Al-Aasrya » ont accueilli une journée portes ouvertes sous le thème «pour une Mauritanie où les femmes et les hommes jouissent des droits et opportunités » ce mardi 7 décembre.

Cette manifestation, organisée par l’Observatoire pour l’Egalité du Genre (OEG), a accueilli plusieurs milliers de personnes. La manifestation a bénéficié des soutiens de nombreux partenaires, notamment de la coopération espagnole, allemande (GIZ) et de l’Union Européenne (UE).

L’organisation de la journée vise à faire connaître l’Observatoire pour l’Egalité du Genre (OEG) au grand public, et donner un large aperçu sur sa mission.

Cette institution a été créée en 2020.

Elle a pour mission « de contribuer à détecter, mesurer, réduire les inégalités genre en Mauritanie » et « offrir un espace ouvert à la recherche, à l’information, à la formation et à la créativité».

Ainsi, grâce à ses groupes sectoriels, l’OEG « veut promouvoir dans le respect des valeurs socioreligieuses de la société mauritanienne, une égalité des chances entre femmes et hommes dans les domaines fondamentaux que sont l’éducation, la santé, la justice, les médias, l’entreprenariat, l’emploi et le développement rural ».

La journée a été ponctuée par une démonstration de jeunes filles et femmes pratiquant les sports (arts martiaux), une exposition sur l’égalité genre, une agora sur l’économie sociale solidaire avec des échanges entre des coopératives féminines et un public composé d’étudiants…..