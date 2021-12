Au Forum de Dakar, la crainte que la menace jihadiste ne s'étende aux pays de la côte

Le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique se tient les 5 et 7 décembre 2021 à Dakar, au Sénégal.

Texte par : FRANCE 24

La pandémie de Covid-19 et la situation au Sahel seront au cœur des discussions du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique lundi et mardi à Dakar, au Sénégal.

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont réunis, lundi 6 et mardi 7 décembre, à Dakar, au Sénégal, pour le 7e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, qui doit permettre d'évoquer à la fois la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la lutte contre le jihadisme.

"Le Covid-19 s'est invité à la table des discussions", souligne l'envoyé spécial de France 24 à Dakar, Marc Perelman, alors que le variant Omicron entraîne des interdictions de voyage en Afrique du Sud et dans d'autres pays.

Le terrorisme islamiste au Sahel est également au menu des discussions. "La crainte est que la menace jihadiste, présente quasi quotidiennement au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ne s'étende vers les pays de la côte", explique Marc Perelman.