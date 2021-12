Lancement de sessions de formations professionnelles au profit de 300 jeunes

Les locaux de l’Ecole Nationale d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Bâtiment et Travaux Publics (EETFP-BTP) ont abrité une journée de lancement de la formation professionnelle au profit de 300 jeunes garçons et filles, sous la supervision du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb Sid’Ahmed.

Plusieurs hauts responsables de l’administration publique et opérateurs du secteur privés, notamment le président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), plusieurs centaines de jeunes et des partenaires espagnols issus de la Chambre de Commerce de Gran Canaria et Tenerife ont pris part à la journée.

Les sessions de formation lancées jeudi, s’inscrit dans le cadre du projet régional « ARCHIPELAGO ».

Elles concernent les branches suivantes: électricité bâtiment, plomberie sanitaire, énergies renouvelables, froid et climatisation.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a mis en évidence le paradoxe du cas de la Mauritanie, un pays accablé par le chômage des jeunes, alors qu’il existe de nombreuses opportunités d’emploi. Ce constat pose le problème de l’inadéquation entre l’école et les

besoins du marché du travail.