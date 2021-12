Open Tennis du 28 novembre : Hafedh Said s’adjuge le trophée

Hafedh Said s’est adjugé le trophée de l’Open de Tennis du 28 novembre, en s’imposant face à Oumar Youbawa en deux sets (6-4 ; 6-3) au Racing club de Nouakchott.

32 joueurs ont pris part du 20 au 28 novembre à cet open organisé par la fédération mauritanienne de Tennis, dans le cadre des festivités de célébration de l’indépendance nationale. Ce tournoi annuel s’est déroulé simultanément à Kiffa, Zouérate, Nouadhibou, Atar et Nouakchott.

De nombreuses récompenses ont été décernées aux différents lauréats dans les cinq wilayas du pays. Cette année, les dirigeants de la fédération de Tennis, à leur tête Mohamed Lemine Ould Lemrabott ont innové en décernant des trophées conçus par les artisans locaux. La fédération entend par cet acte valoriser l’artisanat mauritanien. Les officiels présents à la finale ont été émerveillés par les différents lots de trophée.

La fédération n’a pas manqué de remercier le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement, le CNOSM ainsi que les différentes institutions notamment IBM, BMI, l’Autorité de Régulation et Sel pour leur généreuse contribution à la tenue de cet open.

------------------------------------

Coupe Arabe de la FIFA 2021 : les Mourabitounes attendus

La Mauritanie effectuera son entrée en lice dans la compétition mardi, face à la Tunisie qu’Adama Ba et Bessam retrouvent pour la troisième fois cette année, après les deux journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, et en attendant leur quatrième confrontation en Janvier prochain à la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Fortement attendus suite à l’engagement du nouveau sélectionneur, Didier Da Rosa, les Mourabitounes devront tenter de prendre l’ascendant sur les Aigles de Carthage après la défaite à Tunis et le nul à Nouakchott. Arrivés vendredi au Qatar, les Mourabitounes ont effectué trois séances d’entraînement à Doha. Pour ces trois sessions, Didier Da Rosa a pu compter sur la grande majorité de son groupe, en attendant le débarquement prochain des derniers joueurs. Samedi matin, l’équipe a assisté à la traditionnelle réception des compétiteurs avec la FIFA. L’occasion pour les joueurs et le staff de se familiariser avec les règles de la Coupe Arabe.

Signalons que les Mourabitounes avaient clôturé leur stage à Rabat par un match amical disputé jeudi contre un club de l’élite marocaine, l’Association Sportive des Forces Armées Royales (ASFAR). La rencontre s’est soldée par un résultat nul (0-0). En dépit d’un effectif réduit de manière drastique par les absences et les blessés, Didier Da Rosa a donc eu l’occasion de tester son équipe avant d’aborder la compétition à Doha. Dans ce duel, treize joueurs ont été utilisés. Avant d’embarquer pour le Qatar, la sélection nationale a reçu, à l’aéroport Mohamed V de Casablanca, quelques mots d’encouragement de monsieur Mokhtar ould Dahi, porte-parole du gouvernement et ministre mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.

Rappelons qu’Idrissa Thiam et Oumar Mbareck ont été convoqués en sélection nationale A pour la Coupe Arabe FIFA, suite aux forfaits de Yassine Cheikh Wely et Ismaël Diakité. Tout comme Ablaye Sy, suite à la défection « obligée » de Hassen Houeïbib, l’ex-défenseur de l’AS Garde retenu par son club irakien Al Zawra'a SC. Notons également que le groupe des Mourabitounes a enregistré samedi matin les arrivées de Mohamed Salem « Dianos » (Al-Kholood Club), Abdoul Ba (Al-Ahli SC) et Amadou Niass (El Mokawloon SC). Deux joueurs sont encore attendus : Guessouma Fofana (CRF Cluj) et le défenseur d’Al-Ansar FC, Ablaye Sy. Logée dans le groupe B, la Mauritanie croisera le fer avec les Émirats arabes unis le 3 Décembre, avant de boucler le premier tour en affrontant la Syrie le 6 du même mois.

----------------------------------------

Volley-ball : le tournoi du Renouveau est lancé

Pour son baptême de feu, l’initiative pour le Renouveau du volley-ball national a organisé un tournoi à l’occasion de la Fête de l’indépendance nationale. Cinq clubs (Sahel, Emel, Vétérans, Racing-club et Lycée français Théodore Monod) ont pris part à la compétition destinée à relancer la discipline. Ses promoteurs entendent ainsi établir un cadre de concertation, dialogue et confiance pour réconcilier avec elle-même la famille du volley-ball mauritanien et l’unir dans l’intérêt supérieur de cette discipline que nous aimons tous.

Pour réussir le pari, l’initiative met l’accent sur deux points : demande auprès du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, pour l’organisation d’une journée de concertation inclusive de tous les acteurs, afin d’en sortir avec une feuille de route réaliste et réalisable pour le développement du volley-ball, d’une part ; autorisation de mettre en place, d’autre part, un comité provisoire chargé de gérer la discipline et de préparer les élections d’un futur comité directeur. Ce comité provisoire devrait avoir un mandat de trois mois, avant d’être dissous après l’Assemblée Générale Elective. Et les initiateurs du Renouveau de conclure en appelant tous les amoureux de cette discipline à appuyer leur mouvement pour qu’« ensemble, nous ramenions le volley-ball mauritanien sur l’échiquier sportif, tant national qu’international ».

---------------------------------------

Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération : le FC Nouadhibou tenu en échec par Coton-Sport

Le FC Nouadhibou a concédé, dimanche 28 Novembre au stade olympique de Nouakchott, un match nul et vierge face au Coton-Sport de Garoua, en match comptant pour le tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération. En dépit d’une large domination, les Orange ont vendangé les occasions franches qu’ils se sont offertes, faisant preuve d’un cruel manque de réalisme et surtout de justesse dans le dernier geste.

Le comorien Mohamed Mchangama, Chighaly Abderrahmane et Hassan Boïlil, sur coup franc, ont été contrariés par le portier du Coton-Sport, Gadin Allambatnan, qui a repoussé tous les assauts des attaquants Orange. En seconde période, les camerounais ont tenté en vain de faire la différence. En face, Mohamed Salahouddine Boubacar a déjoué toutes leurs tentatives.

Le FC Nouadhibou devra sortir l’artillerie lourde, dimanche prochain 5 Décembre, pour espérer figurer dans les phases de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Difficile mission mais pas impossible, même avec un effectif diminué par les absences de certains cadres : Diop Babacar, Oumar Mangane, Mohamed Soueïd « Capi », Bessam…