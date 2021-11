Pose de la première pierre du pont de Rosso : Promouvoir le développement des échanges

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président sénégalais, Macky Sall, ont supervisé ce mardi 30 novembre la pose de la première pierre pour la construction du pont de Rosso.

Cet ouvrage est cofinancé par la Mauritanie, le Sénégal, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement pour un coût total de 87,63 millions d'euros.

Le pont est composé de deux voies, d’une piste cycliste et d’un passage piétons. La longueur du pont est de 1461 mètres et sa hauteur est de 20 mètres. Il peut être traversé en 10 minutes et avec une durée de vie pouvant aller jusqu'à cent ans.

Le pont reliant les villes mauritaniennes et sénégalaises de Rosso permettra d'accélérer le rythme des déplacements entre la Mauritanie et son voisin du sud et représentera également une porte d'entrée vers l'Afrique. Ce qui contribuera à la promotion, au développement et à l'accélération des échanges commerciaux.

Les travaux du pont devraient être terminés dans 30 mois. Soit deux ans et demi. De nombreux projets parallèles qui soutiennent le développement local à Rosso seront également lancés avec le pont. La ville abritera le siège dédié à la gestion du pont par les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal.