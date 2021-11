Le député de Kaédi réclame la prochaine table ronde autour des opportunités d’investissements au Gorgol

Le député de Kaédi, Ebabbe Begnoug a réclamé, dans une correspondance, en date du 29 novembre, adressée au premier ministre, la tenue de la prochaine table ronde régionale, avec les bailleurs de fonds, à Kaedi. Une occasion pour mobiliser les financements afin d'exploiter les énormes potentialités dont dispose cette région du bord du fleuve Sénégal.

Dans sa lettre, le député justifie la requête des populations du Gorgol par les énormes potentialités dont regorge sa région. Ainsi, il a d’indiqué que la Wilaya du Gorgol occupe, selon les projections démographiques de 2022, la 2e place du pays en terme d’habitants, la 3e place pour le cheptel, compte 60 mille hectares de terres cultivables, recèle d’immenses ressources en eau (fleuve et barrages, rivières, lacs...). Le fleuve Sénégal, le barrage de Foum Gleita, le Gorgol noir offrent, ajoute Ould Begnoug de grosses possibilités de pêche artisanale. Il ensuite rappelé que Kaédi a constitué et constitue toujours un carrefour d’échanges commerciaux et de brassage de populations. Face à tout ce potentiel économique, le député de Kaédi s’étonne que l’Etat ne se presse pas de le capitalise en faisant de Kaédi, une zone franche. Il faut rappeler que la ville de Kaédi a abrité le premier abattoir frigorifique du pays dont la première pierre a été posée en novembre 1964. Une infrastructure tombée dans les oubliettes.

Cette sortie du député de Kaédi intervient au lendemain de la table ronde tenue à Néma, dont l'objectif était de mobiliser des financements pour la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCRAPP) du Hodh El Charghi.