Bababé: Des mères de famille réclament la libération de leurs enfants

Les populations de Bababé notamment les femmes ont réclamé, lundi matin (29 novembre), lors d'une manifestation de protestation, la libération des jeunes manifestants détenus depuis dimanche dans les cellules du commissariat de la ville. Les protestataires ont dénoncé la brutale répression d'une manifestation pacifique et les atroces conditions de détention des jeunes qui seraient torturés par leurs geôliers, selon elles. Demandant la libération de leurs enfants, les mères de famille jugent insensée la propension des forces de l'ordre de Bababé à réprimer une manifestation pacifique.

En guise de commémoration de l'exécution, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, de 28 soldats negromauritaniens pour célébrer la fête de l'indépendance, et dans le sillage des actions de protestations contre cet acte ignoble, les jeunes de Bababé et d'autres activistes à Dakar, Nouakchott, Paris et Washington ont réclamé justice pour les victimes des massacres de 1990-1991