La Mauritanie installe des radars dans la région de Zouérat

Les forces armées mauritaniennes ont installé trois radars de surveillance dans la ville de Zuerat, à environ 700 kilomètres au nord de la capitale Nouakchott et près de la frontière avec le Sahara occidental, a annoncé l’armée mauritanienne.

L’installation de ces radars a été annoncée vendredi lors d’une cérémonie d’inauguration présidée à Zuerat par le ministre mauritanien de la Défense, Hanenna Ould Sidi, selon un communiqué publié sur le site internet des forces armées.

Outre les nouveaux équipements de surveillance, un centre de commandement, de surveillance et d’information a également été inauguré dans la ville de F’derick, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Zuerat.

Selon le mémo, ces « installations vitales amélioreront les capacités et la précision de la surveillance du trafic aérien et terrestre afin de garantir le plus haut niveau de sécurité ».

« Il s’agit également de renforcer la capacité de notre force aérienne à surveiller l’intégrité territoriale du pays », a-t-il ajouté.

