COMMUNIQUE CONJOINT: Financement du Programme d’investissement public régional du Hodh El Chergui 2022-2025

Ce samedi 27 novembre 2021, s’est tenue à Néma, sous la présidence du Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Mohamed Bilal Messoud, une réunion pour la mobilisation de financements extérieurs de la Stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCRAPP) du Hodh El Chergui.

Cette table ronde a vu la participation de plusieurs membres du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers membres de l’Alliance Sahel, des autorités administratives, des élus locaux, des services déconcentrés de l’Etat, des organisations de la société civile et des acteurs locaux.

A cette occasion, SEM. le Premier Ministre a réaffirmé la détermination de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, à poursuivre et amplifier les efforts en cours dans tous les domaines en vue de concrétiser le potentiel social et économique de cette importante région du pays, pour un développement harmonieux et inclusif.

Après avoir passé en revue le diagnostic de la SCRAPP du Hodh El Chergui et de son Programme d’investissement public sur ressources extérieures, les participants ont loué la qualité de l’analyse des défis et la pertinence des projets élaborés avec une participation active des acteurs locaux de la région.

Le Programme d’investissement public régional, au titre de la période 2022-2025, est constitué d’un portefeuille de 29 projets d’un coût global de 3,7 milliards MRU, soit environ 100 millions USD. Il couvre les domaines de l’Agriculture, l’Elevage, l’Environnement, l’Hydraulique villageoise-pastorale, la Culture, la Justice, l’Education, la Santé et les Affaires Sociales, l’Appui à l'Administration et des Projets multisectoriels pour la Promotion d'infrastructures socioéconomiques et éco touristiques génératrices d’emplois pour la jeunesse.

La table ronde a été l’occasion pour les Partenaires techniques et financiers, tout en rappelant les financements d’actions en préparation ou en cours de mise en œuvre dans la région, de renouveler leur engagement, en plus du présent programme, à accompagner les efforts et la forte volonté politique des plus hautes autorités de la Mauritanie pour la sécurité et le développement de la région, et à apporter leur plein soutien pour le financement du Programme d’investissement public régional, au titre de la période 2022-2025. Les contributions des membres de l’Alliance Sahel se traduiront par les financements suivants :

Au titre du pilier 1 relatif à la croissance : 2,269 milliards de MRU / 62,5 M$ dont notamment :

- 363 millions dans le secteur de l’Agriculture

- 672 millions dans le secteur de l’Elevage

- 635 millions dans le secteur de l’Hydraulique villageoise-pastorale

Au titre du pilier 2 relatif au capital humain : 599 millions de MRU / 16,5M$

Au titre du pilier 3 relatif à l’appui à la gouvernance et à la décentralisation : 1,416 milliards de MRU / 39M$

Le montant total est de l’ordre de 4,3 milliards de MRU, soit environ 118 Millions de dollars.

Ils ont, par ailleurs, souligné que cette rencontre et ses objectifs contribuent, de manière significative, à la mise en œuvre effective de l’Approche territoriale intégrée (ATI) – engagement commun entre les pays du G5 Sahel et l’Alliance Sahel – en vue d’apporter des impacts rapides et de renforcer le dialogue et la concertation avec l’ensemble des partenaires actifs dans la zone prioritaire du Hodh El Chergui.

Les Partenaires techniques et financiers ont salué l’engagement du Gouvernement à partager et suivre, avec tous les acteurs, les résultats des actions réalisées au profit des populations du Hodh El Chergui.

Le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont félicités de la qualité de leur partenariat et sont convenus d’approfondir leur dialogue et renforcer encore la coordination de leurs actions pour l’identification et la mise et la mise en œuvre de mesures visant un développement harmonieux et inclusif du Hodh El Chergui et le bien-être des populations, en particulier, les plus vulnérables, y-compris les réfugiés.

Enfin, les participants ont salué la parfaite organisation et le succès de la table ronde. Ils ont remercié chaleureusement les populations du Hodh El Chergui pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont été entourés durant leur séjour à Néma.

Néma, le 27 novembre 2021