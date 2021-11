Mattel étend la couverture géographique de son service 4G dans plusieurs régions du pays

Après le lancement réussi de son service 4G à Nouakchott et Nouadhibou avec la meilleure qualité de service et une expérience client fluide et simplifiée, Mattel a le plaisir d’annoncer à son aimable clientèle que le service 4G est désormais disponible dans les villes de Zouerate, Rosso, AkjoujtetAtar.

Cette extension de couverture du service 4G s’inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 61ème anniversaire de l’indépendance de la Mauritanie.

Premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie, Mattel a toujours œuvré pour faire bénéficier sa chère clientèle des meilleurs services de communication aux meilleurs prix et avec une expérience client inégalée.

Mattel poursuit son programme de déploiement de la 4G pour couvrir toutes les willayas de la Mauritanie et contribuer ainsi à la stratégie nationale de promotion du haut débit et de la transformation numérique du pays.

Pour activer le service 4G, tapez le code *144# ou visitez le site www.4gmattel.mr

4G Mattel, Vivez le meilleur de l’Internet.