Conseil Régional du Hodh El Gharbi/OXFAM: Mise en place d’un cadre régional de concertations multi acteurs

C’est dans le cadre de la promotion d’un développement local efficient et harmonieux basé sur la concertation, les échanges d’informations et l’identification des synergies possibles entre les différents acteurs pour savoir qui fait quoi que le conseil régional de la Wilaya du Hodh Elgharbi a organisé, en collaboration avec l’ONG internationale OXFAM à travers le projet RIMDIR, les journées du 25 et 26 novembre un atelier de mise en place d’un cadre régional de concertations multi-acteurs

La cérémonie d’ouverture officielle des travaux de l’atelier a été présidée par le conseiller du Wali du Hodh Elgharbi chargé des affaires économiques et du développement local. Etaient à ses côtés, le maire adjoint de la commune d’Aioun, un représentant du conseil régional et le responsable de la cellule du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs.

Ont pris part également aux travaux de l’atelier des responsables des structures décentralisés de l’Etat, des représentants de l’organisation Internationale (Oxfam) et nationales (ADICOR et ODZASAM) ; des projets en plus des coopératives et associations agropastorales.

Dans son allocution, le conseiller a valorisé, au nom du Wali du Hodh Elgharbi, l’impact des actions réalisées par les projets de développement notamment en milieu rural, soulignant le rôle du conseil régional et de la cellule de suivi et évaluation du Ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs dans le processus de mise en place d’un tel cadre de concertation.

Le conseiller du Wali a mis aussi en exergue l’importance des investissements ruraux productifs et leurs contributions dans l’amélioration des conditions de vie des populations ciblées.

Ensuite les participants ont suivi un exposé sur le contexte, les objectifs et les résultats attendus de l’atelier suivi d’une série de présentations des projets RIMDIR, SAFIRE, RIMFIL, DECLIC 2 et des Ongs ADICOR et ODZASAM axée essentiellement sur : les objectifs, la zone d’intervention, les réalisations, les perspectives.

Autres thèmes abordés au cours de l’atelier: La problématique de la gouvernance et de la concertation sur les infrastructures ainsi que l’importance de la mise en place d’un cadre de concertations pour la pérennisation des investissements.

Après chaque exposé, l’occasion est offerte aux participants désireux d’intervenir.

Ainsi le Directeur Régional de la Santé, le Délégué Régional de l’Elevage, celui de l’environnement, la responsable du Ministère de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, les délégués de la culture et de la jeunesse et le représentant du CSA ont présenté aussi chacun en ce qui le concerne les réalisations et les perspectives au niveau des structures qu’ils représentent.

Durant les exposés comme en plénière, les discussions étaient sincères et franches, les débats inter actifs grâce à la méthode de travail axée sur l’approche participative, la capitalisation des échanges d’expériences de savoir et de savoir-faire.

A l’issue de leurs travaux, les participants ont mis en place un cadre régional de concertations multi acteurs définissant son rôle, précisant son ancrage et ce qu’il faudrait faire pour assurer sa pérennisation.

Ils ont formulé à ce sujet les propositions et recommandations suivantes :

● La coordination du cadre de concertation multi acteurs est du ressort du conseil régional du Hodh Elgharbi

● Le secrétariat du cadre doit revenir à la cellule de suivi et d’évaluation du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs

● Tous les chefs de services techniques sont membres de droit du cadre

● Les sessions de rencontre doivent être périodiques (tous les trois mois)

● La bonne communication entre les différents acteurs pour savoir qui fait quoi doit être assurée. Une plate-forme électronique par exemple peut jouer ce rôle.

● Arrêter un calendrier de travail qui engage tous les acteurs

● L’approbation et la validation par les autorités concernées du cadre de concertations multi acteurs sont sollicitées

● Organiser périodiquement des ateliers similaires pour approfondir la concertation et les échanges entre les différents acteurs.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs