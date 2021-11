Le RNJ reçu par le président de l’UPR

Une délégation composée de membres du bureau exécutif du Rassemblement National des Jeunes (RNJ) a rendu visite, jeudi 26 novembre au président du parti, Union Pour la République (UPR).

Au cours de cette rencontre de courtoisie, les membres du RNJ ont exposé au président de l’UPR, Mohamed Ould Taleb Amar leur vision de la Mauritanie et le rôle que ce parti entend jouer auprès des acteurs politiques pour faire de la Mauritanie, un pays uni, juste et égalitaire, un pays fier de sa diversité. Les membres du BE ont exposé au président du parti le plan d’action que le RNJ entend dérouler auprès de l’opinion, en particulier auprès des jeunes mauritaniens invités à plus d’engagement pour contribuer à l’édification de leur pays.

Interrogé par le reporter du Calame au sortir de cette rencontre, le secrétaire général du RNJ, M. Youssouf Ismael Ba a exprimé la joie et les remerciements des membres du RNJ pour l’audience que le président de l’UPR a bien voulu leur accorder. « Nous avons noté chez le président une grande capacité d’écoute et la disposition à accompagner notre organisation pour l’atteinte de ses objectifs », a-t-il ajouté.

Signalons que cette rencontre entre dans le cadre d’une tournée de prise de contact et d’explications que le RNJ effectue auprès des partis politiques et des acteurs de la société civile.

Créé le 27 juin dernier, le Rassemblement National de la Jeunesse (RNJ) se veut un creuset de l’unité nationale et de la cohésion sociale, il entend apporter sa pierre à l’édifice national