Journée Internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes et aux filles

Chaque année un nombre considérable de femmes et de filles subissent une forme de violence dans l’impunité totale dans notre pays.

C’est pourquoi, en 25 novembre 2021, le Collectif des Défenseures des Droits des Femmes invite les détenteurs d’obligations en Mauritanie à vaincre les VBG en commençant par l’adoption dans les plus brefs délais du fameux projet loi contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Nous rappelons que ce texte a été modifié par leurs soins en 2020 et que sa version actuelle répond à la fois aux exigences de la Charia et du droit international. Pourquoi donc à la veille de 2022, le projet de loi dort toujours dans les tiroirs des institutions?

Par ailleurs, le collectif appelle ses associations membres à renforcer les efforts de sensibilisation et de mobilisation sociale, sous le thème mondial des 16 jours d’activisme du SG des Nations :

“Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l’égard des femmes!”.

Pour le collectif

La coordinatrice

Sektou Mohamed Vall