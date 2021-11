Boghé : Pose de pierre d’adduction d’eau potable alimentant la ville à partir du fleuve

La journée du jeudi 18 Novembre 2021 restera gravée dans les mémoires des Boghéens. C’est aux alentours de 13 H que le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, M. Mohamed El Hacen ould Boukhreiss est arrivé, accompagné d’une forte délégation comprenant le directeur de l’hydraulique M. Lefdal Ould Deddah, et le directeur du Génie Militaire (la structure en charge de l’exécution des travaux), le colonel Samba Koulibaly, du Wali du Brakna, M. M’Rabih Rabou Ould Bounenna Ould Abidine, ainsi que de plusieurs chefs de services sécuritaires régionaux. Le ministre est venu à Boghé pour la pose de la première pierre de la station de traitement et d’alimentation en eau de la ville de Boghé à partir du fleuve. Un vieux rêve des populations. Auparavant, les autorités municipales ont largement sensibilisé les populations pour venir réserver un accueil chaleureux au ministre de l’hydraulique qui ne manque pas d’amis parmi les nombreux Boghéens venus l’accueillir.

Plusieurs notables étaient venus l’accueillir sur le site même des travaux, dénommé historiquement ʺjoolʺ. Non loin de la station de pompage du canal du casier pilote de Boghé (CPB). Une grande joie se lisait à travers les visages des notabilités présentes.

Intervention remarquée du maire

Dans un discours prononcé à l’occasion, le maire a affirmé sa fierté et celle de la population bénéficiaire du projet d’assister à la pose de la première pierre de la station de traitement et d’alimentation en eau de la ville de Boghé. Avant d’ajouter les vifs remerciements de la population qu’il a l’honneur de diriger au président Mohamed Cheikh El Ghazouani pour la réalisation de cette œuvre d’envergure qui s’inscrit en droite ligne dans son programme ʺTAHOUDAATYʺ dont les axes prioritaires visent à améliorer les conditions des populations selon lui. Le maire remerciera le ministre et la population venue nombreuse pour la circonstance.

L’édile de la ville ajoutera dans son allocution: « en effet le projet de construction de la station d’alimentation en eau potable et ses axes, inscrit dans l’agenda des réalisations prioritaires de son excellence le président de la République, Mohamed ould cheikh Ghazouani, est devenu une réalité effective ce jeudi 18 novembre 2021. La ville de Boghé va désormais avoir accès à l’eau potable. Au nom de la population de Boghé et par ma voix je félicite, remercie et apprécie les efforts remarquables des pouvoirs publics, investis dans le processus du développement durable au bonheur des populations.»

Lui, succédant, le directeur (représentant) du ministre chargé de ces travaux, a pris la parole pour expliquer le projet et féliciter la population de l’accueil ainsi que le maire M. Ba Adama qui a aidé et contribué à la réussite du projet.

En tant qu’ancien cadre de la SONADER, il a très tôt fourni des conseils précieux à la mission du Génie Militaire avant de commencer les travaux. Apres les allocutions, le ministre et sa délégation ont visité les constructions du projet en cours, la centrale de pompage d’eau. Et devant la presse, il exprimera sa satisfaction et remerciera la population de Boghé.

Projet ambitieux

Quant au coût global de ce grand projet, il est de 112. 161.237 MRU TTC. Le financement est pris en charge globalement par le budget mauritanien et pour une durée de six mois.

Pour les travaux en cours, il est prévu une ligne électrique MT/ BT et un Transfo de 250 KW, d’un équipement SP1 par 3 pompes de 140m3 / h HMT 20 m chacun, fourniture et installation d’une station de traitement de 200m3/h, la réalisation de deux réservoirs semi-enterrés de 500m3 chacun, la construction d’un local de service et la réalisation d’une station de surpression SP2 de 140m3/h HMT 80m, fourniture et pose de 04 Km de tuyau en PE 400 PN 10, le raccordement au château d’eau de Boghé.

L’accélération des travaux de ce projet ambitieux et qui tient à cœur l’écrasante majorité de la population serait très certainement à l’actif du président Ghazouani qui en a fait une priorité dès sa prise de fonction.

L’on se rappelle que lors de la première visite ministérielle effectuée à Boghé au mois de mars 2020, peu avant le déclenchement de la crise sanitaire, la COVID-19, le ministre Soko Adama avait rencontré les populations de Boghé qui avaient évoqué avec beaucoup d’insistance le problème d’eau, entre autres. Le fils du terroir avait pris bonne note en s’engageant à plaider la cause au plus haut niveau. Aussitôt après, sa collègue en charge de l’hydraulique, Naha Mint Mouknass a lancé et mis en œuvre, le projet de raccordement du château d’eau de la ville au nouveau forage de la localité de Daghvec.

L’action du très discret ministre ne s’est pas arrêtée là. Devenu proche collaborateur du président, les choses se sont accélérées. D’où le lancement de ce projet qui va alimenter directement la ville de Boghé et ses environs à partir du fleuve. Sans compter l’accélération du projet d’électrification rurale qui touche des localités comme MBONE DIEERI, DOUBOUNGUE, BAKAW, GOUREL BOUBOU, DIOULOM etc….

Brahim Ely Salem CP Le Calame Brakna