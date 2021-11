Mourabitounes : La FFRIM présente son nouveau sélectionneur !

Didier Gomes Da Rosa, le nouveau sélectionneur national de la Mauritanie, a été présenté vendredi 19 Novembre, après avoir paraphé, plus tôt dans la journée, un contrat d’une année. La présentation s’est déroulée au siège de la FFRIM en présence du président de l’instance dirigeante du football mauritanien, monsieur Ahmed ould Yahya, à l’occasion d’une conférence de presse qui aura drainé du monde.

Dans son discours, le président de la FFRIM a d’abord tenu à rendre hommage à monsieur Corentin Martins pour l’ensemble du travail accompli en Mauritanie. Puis il a commenté le choix du nouveau sélectionneur, une décision « mûrement réfléchie », après avoir épluché une centaine de CV de coachs et de nombreux échanges par vidéoconférence. « Nous ne voulions pas nous précipiter », a-t-il précisé, « ni procéder à des choix hasardeux. […] J’ai tout de suite senti que c’était l’homme qu’il nous fallait. J’estime qu’il a les qualités requises pour diriger notre équipe et relever les défis. » Et d’assurer que le staff technique s’est mis au travail, dès l’instant où un accord fut trouvé, cela fait plusieurs jours. Le coach a suivi notre équipe lors de ses deux derniers matchs mais également d’autres rencontres précédentes. Il a donc eu son dernier mot quant à la liste des joueurs convoqués pour la Coupe arabe. »

De son côté, monsieur Da Rosa a fait part du bonheur et la fierté de diriger les Mourabitounes : « Je suis très honoré », a déclaré le technicien français, « je remercie le président et les autorités pour la confiance qu’ils m’ont accordée » ; avant de poursuivre : « On s’est déjà mis au travail. Aujourd’hui, le plus dur commence. Je connais les attentes du peuple mauritanien et je ferai tout pour atteindre les objectifs. J’ai toujours nourri l’ambition d’entraîner l’équipe mauritanienne. Il n’a pas grande différence entre entraîner un club ou une équipe nationale, mon ambition est d’aller toujours le loin possible ».

Évoquant les objectifs assignés, « la Coupe arabe sera pour nous une revue d’effectif », précise-t-il, « un test pour les joueurs. Je n’ai pas voulu procéder à trop de bouleversements. La porte de la sélection reste ouverte. La liste n’est pas définitive. Les joueurs devront se battre pour gagner leur place. C’est dans cette optique que nous procéderons petit-à-petit à des réajustements pour être prêts à la CAN où nous allons faire mieux qu’en notre précédente participation. Nous sommes ambitieux et tenterons de faire un bon parcours. Nous avons la capacité de faire mieux. Je suis positif. J’avais envie d’être à la tête de l’équipe mauritanienne maintenant, pas après ces rendez-vous cruciaux. Je crois en ses potentialités. Nous allons essayer de bien figurer à la Coupe arabe, avant la CAN, qui est un objectif de premier ordre. Je n’ai peur de rien. Je suis déterminé, avec beaucoup d’humilité. Les résultats parleront », a-t-il clarifié, « je ne peux pas promettre que nous gagnerons tous nos matchs ».

Dans la foulée de la présentation, Didier Da Rosa a annoncé la liste des vingt-trois joueurs qui représenteront la Mauritanie au Qatar. Plusieurs expatriés figurent dans le groupe, notamment des cadres comme Adama Ba, Abdoul Ba, Ismaël Diakhité ou encore Harouna Abou Demba. La grosse surprise réside dans la première convocation de Mohamed Salem « Dianos ». Au sujet de l’attaquant d’Al-Kholood en Arabie saoudite, monsieur Da Rosa a fait part de son souhait de le voir de près. Comme indiqué par le sélectionneur national, la Coupe arabe ne figure pas dans le calendrier de la FIFA. De ce fait, de nombreux éléments importants de la sélection n’ont pas été libérés par leur club.

Les vingt-trois Mourabitounes convoqués

Gardiens : Babacar Diop (FC Nouadhibou), Namori Diaw (FC Tevragh-Zeïna), M’Backé N’diaye (Nouakchott King’s) ; Défenseurs : Bakary N’diaye (Rodos FC/Grèce), El Hassen Houeïbib (Al Zawra'a SC/Irak), Abdoul Ba (Al-Ahli SC/Libye), Oumar Mangane (FC Nouadhibou), El Mostapha Diaw (Manama FC/Bahreïn), Harounaabou Demba, Mohamedhen Beïbou (FC Nouadhibou), Demba Traoré (FC Tevragh-Zeïna). Milieux : Mohamed Dellah Yaly, Mohsen Bodda (FC Nouadhibou), Gessouma Fofana (CFR Cluj/Roumanie), Alassane Diop (Isa Town FC/Bahreïn), Mohamed Soueïd (FC Nouadhibou) ; Attaquants : Adama Ba (RS Berkane/Maroc), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou), Amadou Niass (El-Mokawloon El Arab SC/Égypte), Moulaye Ahmed « Bessam » (FC Nouadhibou), Yassin Cheikh El Wely (US Tataouine/Tunisie), Ismaël Diakhité (CS Sfaxien/Tunisie), Mohamed Mohammed Salem « Dianos » (Al-Kholood Club/Arabie saoudite).

Didier Gomes Da Rosa (52 ans) est donc le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Mauritanie, a annoncé la FFRIM mercredi soir. Les détails de l’accord n’ont pas été encore communiqués par la fédération qui promet d’y revenir. Le technicien français dirigera pour la première une sélection nationale. Mais il dispose d’une une longue expérience dans la gestion des clubs africains. Entre 2013 à ce jour, Didier Gomes Da Rosa en a dirigé neuf : Rayon Sports, Coton Sport, CS Constantine, JSM Skikda, Ethiopian Coffee, Horoya AC, Ismaïly, SC Al-Merrikh et Simba SC.

Didier Gomes Da Rosa succède à son compatriote Corentin Martins, limogé pour « insuffisance de résultats ».

Et la FFRIM de dévoiler le nouveau staff des Mourabitounes, composé de deux entraîneurs adjoints : Ahmed Sidibé et Karim Masmoudi (Algérie) ; Adel Zarane(Tunisie) est le préparateur physique. Son compatriote Elias Al-Mzoughi, appelé en renfort par l’intérimaire Gérard Buscher dont la fonction de sélectionneur temporaire a pris fin, conserve son poste d’entraîneur des gardiens. Le français Roman Valls est l’analyste vidéo.