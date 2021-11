Le ministre des Affaires économiques se rend en France pour participer à un forum sur l’investissement en Afrique

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a quitté Nouakchott, lundi matin, pour se rendre à Nice, en France, afin de participer aux travaux du Forum des affaires et de l’investissement en Afrique de Choiseul (Choiseul Africa Business Forum), qui se réunira les 24 et 25 du mois courant.

Le premier jour de ce forum, le ministre supervisera un symposium intitulé "Investissons en Mauritanie", au cours duquel des fonctionnaires et des experts nationaux feront des présentations et des interventions concernant l’investissement dans notre pays et les expériences nationales réussies dans ce domaine.

Le ministre est accompagné d’une importante délégation, notamment la directrice générale de l’Agence mauritanienne de promotion des investissements, Mme Aissata Lam, des représentants de plusieurs secteurs productifs et des promoteurs privés.

Le Ministre avait révélé il y a quelques jours lors de la conférence de presse hebdomadaire pour commenter les résultats du conseil des ministres, que le secteur de l'investissement dans notre pays connaît un développement rapide, qui a permis à l'Agence nationale pour la promotion des investissements au cours des six derniers mois d'attirer des investissements s'élevant à 123 milliards MRO, ce qui a permis de créer 11 000 opportunités d'emploi, dont plus de 3 000 permanents et plus de 7 600 non permanents.