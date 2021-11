Le SJM à la recherche d’un groupe parlementaire pour la défense des journalistes

Dans le cadre de ses tournées de prise de contact avec les institutions médiatiques, le nouveau bureau du syndicat des journalistes mauritaniens a reçu, à son siège, le 17 novembre l’honorable député Mohamed Lemine Sidi Maouloud. Ce fut l’occasion pour Ahmed Taleb Ould Maaloum, président du SJM et des membres du bureau exécutif du SJM d’examiner avec le parlementaire des voies et moyens de mettre en place un groupe parlementaire chargé de la défense des journalistes au sein du Parlement. Cette rencontre intervient au lendemain de l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi de protection des symboles de l’Etat, dont certains articles ont suscité des inquiétudes au sein de la presse et une partie de l'opinion. D’ailleurs, avant l’adoption dudit texte, le SJM avait émis des réserves avant de réclamer des clarifications sur certains de ses articles et une large concertation avec les professionnels pour éviter des interprétations pouvant porter préjudice à la profession. Après l’adoption du texte, le SJM invite les journalistes à s’y conformer.

En attendant de trouver l’occasion pour améliorer le texte, le SJM travaille donc à la mise en place d’un groupe parlementaire, pouvant aider à améliorer et à rendre plus professionnels nos médias.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que le président du SJM a entrepris, depuis quelque temps, un tour des différents médias afin d’échanger avec leurs responsables sur les moyens d’améliorer les conditions de travail des journalistes et sur les voies et moyens de renforcer leurs capacités. Après l’AMI, la TVM, Ould Maaloum a rencontré, le mercredi, 17 novembre, le directeur de la chaine privée Al Mourabitoune, Ahmed Ould Mohamed Lemine. Au cours de cette visite de courtoisie, les deux parties ont discuté des moyens d’établir une franche collaboration afin de contribuer à la professionnalisation de nos médias et donc à les tirer vers le haut, a souhaité Ould Maaloum.