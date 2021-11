Tidjikja: Le collège d’Argoub réceptionne un premier lot de 50 tables bancs

Le collège d’Argoub vient de réceptionner un lot de 50 tables-bancs au profit de ses apprenants. Ce geste est le fruit de l’initiative lancée, il y a un mois déjà par Mme Mneya Mint Abdi, secrétaire fédérale UPR du Tagant. Une initiative prise après avoir constaté que la majorité des collégiens s’asseyaient à même le sol ou à quatre pour suivre les cours. Une situation inadmissible selon Mint Abdi, au moment où les pouvoirs publics s'attellent à la réforme du secteur éducatif mais aussi et surtout pour une capitale régionale connue pour être un foyer culturel et qui recèle un potentiel de cadres très important. Pour soulager les apprenants, la fédérale lance un appel à toutes les bonnes volontés pour confectionner une centaine de tables-bancs. « Nous ne devons pas attendre tout de l’Etat », prêchait–elle. Aujourd’hui, une cinquantaine vient d’être remise au directeur du collège et aux parents d’élèves, invités à en faire bon usage par Mohamed Ould Mabrouk, président la commission mise sur pied pour piloter l’opération. A cette occasion, il a salué les efforts de la fédérale et remercié l‘ensemble des fils de la ville, ses élus et services techniques décentralisés pour avoir contribué à la réussite de cette première phase de réhabilitation du collège d’Argoub. La deuxième tranche de tables-bancs est en cours de confection au niveau de Tidjikja.

Parallèlement à la confection de tables-bancs, l’initiative s’est attelée à une opération de désensablement des salles de classe dont certaines sont inaccessibles à cause des dunes de sable qui ont envahi l’établissement, indique Mneya. C’est dire donc que le travail n’est pas terminé, les efforts vont s’étendre à d’autres établissements pour, précise-t-elle, améliorer les conditions d’apprentissage des apprenants.