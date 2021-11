Convention d’établissement entre le gouvernement et les Grands Moulins d’Afrique SA

Le gouvernement a examiné et approuvé une convention d’établissement signée entre l’Etat de Mauritanie et la société les Grands Moulins d’Afrique (GMA-SA), au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 17 novembre 2021, conformément aux dispositions de la loi numéro 052-2012 du 31 juillet 2012, portant Code des Investissements, annonce un communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.

En vertu de cette convention, « la société les Grands Moulins d’Afrique (GMA-SA) procédera à l’implantation sur son site de Nouakchott, d’une unité composée de minoteries, des silos de stockage de grains, ainsi qu’une unité de transformation de blé tendre en farine.

Ce projet dont le coût est estimé 217.182.000 MRU, contribuera à la

satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emplois et de formation, car il permettra de créer 80

emplois directs et 200 emplois indirects, en assurant la formation des travailleurs nationaux », explique le communiqué du gouvernement.