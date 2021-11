Open Judo: Boubou Camara s'adjuge le bronze

Notre compatriote Boubou Mohamed Camara a remporté, dimanche 14 Novembre, une médaille de bronze à l'Open judo de Dakar (Sénégal), dans la catégorie des moins de 81kg. La dite rencontre internationale s’achevait ce jour-là, après deux jours de compétition. Pays-hôte, le Sénégal a terminé en tête du classement général sur dix-sept pays (dont l’Angleterre et l’Irlande) avec 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze) devant la Côte d’Ivoire qui a décroché 7 breloques (3 or, 2 argent, 2 bronze). Le Maroc complète le podium avec 6 médailles (2 or et 4 bronze). Le Kenya et le Cameroun sont respectivement quatrième et cinquième, battus sur le fil par les marocains, grâce à Sofia Belattar et Hamza Al-Abdlaoui qui obtenaient, dimanche, les deux dernières médailles du lot, en battant respectivement la Sénégalaise Diatta Yacine, dans la catégorie des moins de 70 kg, et le Congolais Gambi, dans celle des moins de 90 kg. Le Maroc avait déjà empoché, la veille, deux médailles d’or par Hassan Doukkali (-73kg) et Aziza Chakir (-48kg), et deux de bronze par Lamiae Eddinari (-57kg) et Zakaria Lamaalem (-60kg).L’Open International de Judo de Dakar se déroulait au stadium Marius Ndiaye. Il fait partie des compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de 2024.