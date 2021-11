Dans une déclaration en date du 13 novembre, l’Union des Forces du Progrès (UFP), parti de l’opposition, attire l’attention du pouvoir et de l’opinion sur la situation périlleuse que vit notre pays. « Le pays vit une période extrêmement difficile et potentiellement explosive », lit-on dans le communiqué publié par ce parti.

Au plan économique et social, le parti déplore l’absence de mesures appropriées pour endiguer l’effondrement du pouvoir d’achat des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, les augmentations récurrentes des prix des produits de première nécessité, le chômage endémique affectant toutes les forces vives du pays, les jeunes et les moins jeunes.

Dans le domaine de la gestion des ressources du pays, le pays regrette l’absence de rupture d’avec les pratiques du régime précédent. « La gabegie persiste et même s'accentue dans certains secteurs ». « Des responsables de détournements de biens publiques sont reconduits dans de hautes fonctions », se désole l’UFP qui met en garde contre les risques d’explosion que la poursuite de mesures de discrimination fait peser sur le pays.

Au plan politique, l’UFP observe que l’apaisement politique et les espoirs suscités par l’élection du président Ghazwani s’amenuisent à cause justement de certains comportements et pratiques du pouvoir, comme par exemple, l’adoption récente de la loi sur les symboles de l’état, l’absence de réponses adéquates aux crises sociales, un comportement venu entamer la confiance entre les acteurs politiques ayant convenu d’un dialogue inclusif. En agissant de la sorte, la majorité met un terme à l’esprit de compromis perceptible depuis la création de la commission d’enquête parlementaire et le consensus autour de la lutte contre la COVID19, reconnaît le parti.

« Les débats croisés sur la réforme de l’enseignement sont venus exacerber les tensions dans le pays au lieu de les raffermir », regrette l’UFP qui, face à cette situation à haut risque:-déplore le manque de vigilance et de réactivité des autorités face aux tensions sociales suscitées parfois par l'administration elle-même - demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à toutes les provocations contre les populations, en particulier en rapport avec leurs droits civiques ( enrôlement) et fonciers ;