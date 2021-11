Sos Diabète déterminé à combattre le diabète

Sos Diabète a réaffirmé sa détermination à combattre le diabète à travers un appui constant aux malades et à multiplier les actions de sensibilisation et de prévention. Ce dimanche 14 novembre, SOS Diabète a célébré la journée mondiale du diabète à la Région de Nouakchott à travers une opération de dépistage, une conférence et une cérémonie de remise de don et d’attestations aux personnes qui se sont investies dans le combat contre le diabète. ‘’Nous avons décidé de célébrer cette journée avec vous afin de manifester notre solidarité envers ceux et celles qui vivent avec cette maladie y compris moi-même’’, a affirmé d’emblée Mme Habibata Cissé, présidente de SOS Diabète.

Mme Cissé a profité de la circonstance pour remercier ‘’tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour que cette manifestation soit un succès. Nos sponsors sans distinction ainsi que ceux qui ont bénévolement agi pour apporter du confort aux diabétiques’’. Après avoir remercié la Région de Nouakchott et sa présidente, elle a adressé une mention spéciale à la marraine, Mme Metou Ly qui a fait don à SOS Diabète de 100 glucomètres au profit des patients et Monsieur Abdel Mejid Boudadya qui a également fait don de matériel médical pour les patients souffrant du diabète.

Quant à la marraine, Mme Metou Ly, elle a exprimé son envie de s’investir dans cette journée.’’Car je comprends le mal que certains peuvent ressentir, en vivant avec cette maladie. Rares parmi nous ici qui n’ont pas dans la famille ou dans le cercle d’amis que nous fréquentons ou le milieu professionnel quelqu’un qui souffre de diabète. Malgré tout, certaines comme Habibata affichent au quotidien cette joie de vivre qui donne espoir à tous ces malades’’.

Elle a ajouté qu’avec ‘’une prise en charge, le diabète n’est pas une fin en soi’’. Elle demandera aux malades du diabète de bien gérer leur situation quotidiennement avec sérieux’’. Prenant la parole, la présidente de la Région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malick a salué l’engagement, le dévouement et l’esprit de sacrifice dont fait preuve la présidente de SOS Diabète.’’Je tiens à féliciter vivement Mme Cissé pour le travail noble et le combat qu’elle mène avec ses différents partenaires pour accompagner les malades’’, a-t-elle indiqué. Elle a réitéré la disponibilité de la Région de Nouakchott à appuyer l’association SOS Diabète.

Pour Monsieur Abdel Mejid Boudadya, directeur général de AMC Travaux, ‘’ Mme Cissé mérite une reconnaissance pour le travail qu’elle effectue et pour son courage de s’être levée pour combattre le diabète et prendre en charge les malades’’.

Durant la journée, les participants constitués de malades, de leurs proches et d’autres anonymes ont suivi des présentations de spécialistes. Dr Fofana Seriba ,Diabétologue - Endocrinologue malien, Mme Aminata Dieng nutritionniste et Dr Ba Fatimata, cardiologue se sont relayés pour aborder le diabète, la nutrition, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Ils ont prodigué des conseils à l’auditoire pour manger sain et équilibré pour faire face au diabète. Des centaines de citoyens ont bénéficié de tests de dépistage menés par les équipes médicales avant la distribution d’appareils de détection de glycémie à plusieurs patients.

Enfin occasion a été mise à profit pour le lancement d’une collecte de fonds pour soutenir un malade du diabète en situation difficile et dont la santé est fragile afin qu’il puisse suivre des soins intensifs.