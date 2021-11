La France soutient les efforts du Gouvernement mauritanien pour améliorer l’accompagnement des élèves de 7e année du secondaire des lycées publics dans la préparation du baccalauréat

Nouakchott, le 12 novembre 2021 – Une cérémonie pour réceptionner des annales du baccalauréat était organisée ce jour par le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Secteur Educatif, en présence de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Ambassadeur de France en Mauritanieet dela Fédération Nationale des Associations des Parents d’Elèves et des Etudiants.

Dans le cadre de son appui continu au secteur de l’éducation en Mauritanie, la Francea financé l’acquisition de 73000 annales de préparation au baccalauréat destinées aux élèves de terminale des lycées publics. Ces annales couvrent toutes les disciplines de base, toutes filières confondues : les mathématiques, les sciences naturelles, la physique-chimie, l’arabe, le français, le droit musulman, la pensée islamique.

Ce sont près de 18900 élèves de 7e année du secondaire (7A,7D,7C,7LO) qui en seront bénéficiaires.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Secteur Educatif a annoncé,en présence des représentants desparents d’élèves, qu’il fixerait début décembre une journée nationale de distribution de ces annales qui seront prêtées aux élèves.

L’appui de la France au secteur de l’éducation en Mauritanie

Ce financement s’inscrit dans une collaboration plus large en faveur du secteur prioritaire de l’éducation. Le portefeuille actuel de l’Agence Française de Développement est d’environ 26 M€ et couvre les priorités du Programme Prioritaire Elargi du Présidentla République : construction de collèges, formation des enseignants, renforcement des établissements de formation technique et professionnelle (création de nouvelles filières, équipement du CSET, du LFTPI de Nouakchott, des centres de formation de Sélibaby, Aioun…).

Ambassade de France en Mauritanie