Session de formation sur la gestion de projet : contribuer à une bonne gouvernance des pêches

Une session de formation sur la gestion de projets d’appui à la cogestion des ressources halieutiques a démarré, ce mercredi 10 novembre à Nouakchott. Organisé par l’ADEPA, en collaboration avec le Comité de Cogestion des Pêches de Nouakchott (CCDPN), l’atelier vise à renforcer les capacités dudit Comité à la bonne gouvernance des pêches et à contribuer à la durabilité des ressources halieutiques en Mauritanie. Ainsi, à la fin de la formation, les membres du CCDPN seront initiés à la conception de fiches de projets simples d’appui à la cogestion des ressources halieutiques, à les mettre en œuvre, tout en ayant des notions élémentaires sur le suivi et l’évaluation participatives. Vingt-trois participants prennent part à cet atelier.

A l’ouverture de cet atelier, le secrétaire exécutif de l’ADEPA (l’Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale) Moussa Mbengue a convié les participants à un don de soi et à faire preuve d’engagement. Il s’est dit persuadé que les séminaristes disposeront de compétences et d’expertise compte tenu de leurs parcours. ‘’Nous allons procéder à un partage de connaissances et nous enrichir mutuellement. A la fin de la session, ils seront en mesure de concevoir des projets, à les mettre en œuvre et à les suivre’’, dira-t-il. Il a cité le CCDPN comme l’un des meilleurs comités de gestion de la sous-région qui mérite d’être renforcé.

Pour sa part Abdoul Karim Dièye, Coordinateur du CCDPN a exhorté les participants à élever le niveau et s’est dit convaincu que la session de Nouakchott sera bénéfique aux participants et contribuera ainsi à développer les bonnes pratiques de gestion à même d’impulser le développement du secteur.

De son côté, Ibrahima Sarr, secrétaire général de ADEPA et président de la FPLA (Fédération Libre de pêche artisanale) s’est réjoui de la tenue de cette session qui vient, dit-il, à point nommé.’’Elle permettra de renforcer les compétences des participants sur la cogestion et la gouvernance partagée et d’acquérir des connaissances dans le montage et gestion de projets.’’

L’ADEPA a mis en place et appuyé un comité de Cogestion des pêches à Nouakchott, dans le cadre de son projet ‘’Renforcement de la bonne gouvernance de la pêche et au sein des organisations professionnelles de la pêche artisanale (OPPA) dans les sept pays membres de la Commissions Sous Régionale des Pêches (CSRP)-Afrique de l’Ouest. Cofinancé par le CCFD-TS, l’AFD, ce comité de cogestion regroupe pratiquement l’ensemble des organisations professionnelles de pêche artisanale de la Mauritanie. Malgré sa création récente, il capitalise des activités significatives et contribue à la consolidation de la collaboration entre professionnels de la pêche artisanale et autres parties prenantes. Cependant, il éprouve un besoin de renforcement de compétences en matière de gestion de projets notamment pour lui donner plus de facilités à accéder à des financements et à mieux gérer leurs activités de cogestion.