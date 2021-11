Déclaration RFD

Le gouvernement s’est obstiné à faire voter « la loi relative à la protection des symboles nationaux et l’incrimination des atteintes à l’autorité de l'Etat et à l'honneur du citoyen » par le Parlement, faisant fi de la forte polarisation politique et du large rejet sociétal, ayant résulté de la présentation de ce texte. Compte tenu des menaces qu'elle fait peser sur les libertés publiques et privées, cette loi viole la constitution et les pactes internationaux auxquels notre pays est partie prenante, sapant ainsi les acquis nationaux dans ce domaine.

En conséquence, le Rassemblement des Forces Démocratiques :

condamne l'adoption de cette loi, au moment où le pays se prépare au lancement d'un dialogue national inclusif, devant aborder la question de la consolidation de l'Etat de droit ;

attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’approche unilatérale, au moyen d'une majorité automatique au Parlement, notamment en ce qui concerne les questions sensibles, est incompatible avec l'esprit d'ouverture et de concertation que le pouvoir exécutif clame depuis son avènement ;

exprime sa crainte quant au retour des pratiques despotiques que le pays a connues par le passé ;

appelle l’ensemble des forces vives de la nation, en vue de s’unir pour défendre l'État de droit.

Nouakchott, le 04 Rabi’ Athani 1443 – 10/11/2021

Le Département de la Communication du RFD