3é édition du Forum de l’Ecole Nord Africaine pour la Gouvernance de l’Internet

Le Ministère de la Transition Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, The Internet Society Fondation et le Groupe Administratif Multi-acteurs, organisent la troisièmeEdition du Forum de l’Ecole Nord Africaine pour la Gouvernance de l’Internet (NASIG) et la cinquième édition du Forum Nord Africain pour la Gouvernance de l’Internet (NAIGF) couplées, du mardi 09 au samedi 13 novembre 2021.

Cette rencontre porte sur le thème «Développement Digital : priorités et opportunités pour l’Afrique du Nord ».

Participent à la manifestation les membres de la communauté multipartite de l’Afrique du Nord «concernés par les questions de la

gouvernance de l’Internet et les débats sur les principaux défis relatifs à la société de l’information et à l’économie numérique, auxquels fait face l’Afrique du Nord ».

Ainsi « les experts et les parties prenantes débattront autour des sujets thématiques liés à la cyber-sécurité, à la protection des données, la confidentialité, les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle », explique le document de base du forum.