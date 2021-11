Célébration du 46éme anniversaire de la Grande Marche Verte >

La communauté marocaine de Nouakchott a célébré samedi soir, le 46éme anniversaire de la Grande Marche Verte au cours d’une cérémonie organisée au Centre Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN), en

présence de l’ambassadeur Hamid Chabar, de nombreux ressortissants du royaume, et de plusieurs dizaines d’invités mauritaniens.

La Grande Marche Verte marque le retour des provinces du Sahara (Sud) au Maroc et la fin de l’occupation espagnole.

Une représentation musicale axée sur une chanson de l’artiste Cheikh ould Abba magnifiant les liens d’amitié indéfectibles entre la Mauritanie et le Maroc, la projection d’un film sur le développement prodigieux des provinces marocaines du Sud et la retransmission publique en direct du message de la nation de sa Majesté le roi Mohamed VI, ont été les principales séquences de la soirée.

Le discours du roi décrit la Marche Verte comme « une glorieuse épopée célébrée dans un contexte marqué par de nombreux acquis et des défis multiples. En effet, notre cause nationale s’inscrit désormais dans une dynamique positive imparable ».

Sa Majesté le roi Mohamed VI est également revenu sur le contexte sécuritaire des 12 derniers mois « pour saluer l’action des Forces Armées Royales, qui le 13 novembre 2020, ont restauré la libre circulation des personnes et des biens au point de passage de Guerguerat, reliant les 2 pays frères, le Maroc et la Mauritanie. Cette action pacifique ferme, a mis un terme aux provocations et aux agressions dont le Maroc avait déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité et la stabilité de la région ».