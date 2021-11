RFD: Déclaration

Le Bureau Exécutif (BE) du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) s'est réuni en session ordinaire les 1er et 2 novembre 2021, sous la présidence de Me Yacoub Diallo, président par intérim du parti. L'ordre du jour a porté sur plusieurs points dont notamment :

- la situation générale du pays,

- l'examen et l'évaluation des activités du parti,

- le dialogue national.

Le Bureau Exécutif a jugé que la situation générale du pays se caractérise par la persistance de la pandémie du covid 19 et ses répercussions sur les citoyens, en particulier les franges les plus vulnérables, la flambée des prix des denrées de première nécessité, l'aggravation du taux de chômage, le déficit en services publics et la poursuite de pratiques suspectes en rapport avec les marchés publics. Ces facteurs ont impacté la vie quotidienne du citoyen et engendré le désespoir auprès de larges couches du peuple mauritanien, qui aspire à des lendemains meilleurs et à une nette rupture d’avec les pratiques du passé.

Le BE a procédé, ensuite, à l'examen et à l'évaluation des activités du parti au cours de la période récente. Il a notamment apprécié les efforts déployés pour l’amélioration des performances du parti et la préparation du congrès.

S’agissant du dialogue national en perspective, le Bureau Exécutif a apprécié les efforts menés par le parti, en particulier son rôle dans l’élaboration de la feuille de route publiée par la Coordination des Partis Représentés au Parlement, suivie de contacts entrepris par cette dernière avec l'ensemble des acteurs politiques, les organisations de la société civile et les syndicats pour leur exposer le contenu de la feuille de route et les convier au dialogue. Le BE a également salué la contribution du parti aux efforts soutenus visant à unir l'opposition. Ces efforts ayant abouti à des rencontres, toujours en cours, afin de s’accorder sur une vision commune relative à la préparation et à l'organisation de dialogue.

A l'issue de ses délibérations, le Bureau Exécutif du RFD :

- exhorte le gouvernement à intervenir d'urgence, afin d'élaborer un plan intégré visant à atténuer l'impact de la hausse des prix et améliorer les conditions de vie des citoyens ;

- appelle les pouvoirs publics à cesser immédiatement l’usage de pratiques répressives à l'encontre des manifestants pacifiques et des citoyens qui n’ont fait qu’exprimer leurs opinions, et à adopter une approche civilisée, basée sur l'écoute et la compréhension, garantissant un règlement juste et durable de leurs doléances.

- réitère l’exigence du parti relative à l’élargissement des enquêtes sur la corruption, qui sévit depuis des décennies à tous les niveaux de l'État, à l’arrêt du recyclage des « moufsidine » (prévaricateurs) et à l'impulsion des institutions en charge du contrôle de la gestion des deniers publics ;

- réaffirme la volonté du parti d’œuvrer pour l’avènement d’un large consensus sur les questions nationales fondamentales, à travers un dialogue inclusif, et lance un vibrant appel à toutes les forces vives de la nation, en vue de faire preuve d’abnégation pour assurer la tenue du dialogue en perspective dans une atmosphère sereine, responsable et constructive, pouvant conduire au changement démocratique, tant attendu par le peuple mauritanien.

Nouakchott, 29 Rabi' Al-Awal 1443 - 05 novembre 2021

Le Bureau Exécutif du Rassemblement des Forces Démocratiques