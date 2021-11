Le bureau du SJM reçu par les patrons de médias publics

Le président du syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) a entamé, le 2 novembre, une série de visites auprès des patrons des médias publics. Il s’est rendu successivement à l’Agence mauritanienne d’information (AMI) et à la Télévision de Mauritanie (TVM). Accompagné du nouveau bureau élu, mis en place suite aux élections de juillet dernier, Ahmed Vall Taleb Maouloud a échangé avec Mohamed Vall Oumere et Mohamed Mahmoud ould Ebou Maaly, respectivement directeur de l’AMI et de la TVM. Dans leur exposé, les directeurs des organes publics de presse ont indiqué avoir oeuvré à l'amélioration des conditions de travail et de vie de leurs employés, grâce des augmentations substantiels de leurs traitements..

Après avoir écouté les présentations de ses hôtes sur leur établissement, sur les moyens humains et matériel dont ils disposent, les efforts qu’il déploient, chacun pour améliorer les conditions de travail de ses employés et enfin, leur disponibilité à travailler avec le syndicat des journalistes, Ahmed Vall Taleb Maaloum a salué leurs efforts et leur disponibilité à collaborer avec le SJM, il a ensuite insisté sur l’urgence de satisfaire les revendications des journalistes dont, entre autres, la régularisation des pigistes, la formation et le renforcement des capacités des journalistes dans un monde en pleine mutation technologiques etc.

Cette rencontre teintée de respect et de courtoisie entre dans le cadre des prises de contact que le bureau du SJM mène en vue de s’enquérir de la situation des organes de presse publics et privés, d’une part, et d’exposer son approche du travail syndical, d’autre part. « L’un de nos objectifs est de contribuer à la professionnalisation de nos organes de presse », dira-t-il.