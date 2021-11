Sports… Sports…

FMH : le contentieux perdure, le MCJSRP appelé à la rescousse

Le contentieux opposant depuis deux ans et demi le président de la Fédération Mauritanienne de Handball avec neuf membres (sur quatorze) de son comité directeur refait surface. Porté à maintes reprises à la connaissance du ministère de la Jeunesse et des Sports, le contentieux n'a pas encore été résolu. Medoune Adama Diop, secrétaire général de ladite fédération et tête de file de la contestation, a profité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du CNOSM pour attirer l’attention des autorités sur ce litige.

La FMH continue donc de traverser une zone de turbulences. Deux ans et demi de crises internes ont fini par plonger l'association dans les abîmes : aucune activité organisée durant cette période, le dernier Challenge Trophée Dames de 2019 fut la dernière manifestation organisée par la fédération. Après les félicitations reçues lors du Challenge Trophée Hommes de 2018, « pour la bonne organisation de la compétition », un blâme fut adressé à la FMH, suite au Challenge des dames. Un blocage préjudiciable à une discipline qui avait pignon sur rue et permis au pays de se hisser sur le podium sous régional, peste-t-on.

Les neuf membres signataires de la motion de défiance contre le président Nagiould Ichiddou appellent le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à « prendre ses responsabilités. […] Il urge de trancher ce différend et à rétablir la légalité », réclame Medoune Adama Diop. « Nous dénonçons cet état de fait. En dépit de nos bonnes dispositions pour un règlement définitif, la partie adverse n'a jamais fait preuve de bonne volonté », déplore-t-il. Et de citer la nomination des présidents de ligues régionales (1) sans convocation d'une assemblée générale élective. « Nous ne pouvions pas accepter l'installation de ces structures illégales mises en place à des fins électoralistes. D’ailleurs, le département de tutelle les avait récusées », fait remarquer Medoune.

Medoune Adama Diop regrette l'impasse de ces dernières années qui « portera », soutient-il, « un coup de massue à une discipline qui avait pris son envol. Nous avions atteint le niveau du Sénégal et de la Guinée. Deux ans et demi d'imbroglio ont fini par rétrograder le pays. Soucieux de développer le handball et de faire retrouver au pays son lustre d'antan, nous ne pouvons laisser planer le statut quo. Il va falloir beaucoup d'efforts pour remettre tout sur les rails », affirme-t-il avant de conclure : « il n'y a rien de personnel dans ce contentieux. Nous ne sommes pas contre Nagi. Mais contre sa façon de gérer et de diriger la fédération ».

(1) : Il existe six ligues : Assaba, Brakna, Gorgol, HodhCharghi, Nouakchott et Trarza.

CNOSM : l’AGE opte pour une limitation de mandats

Réuni le vendredi 29 Octobre2021en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a opté pour une limitation à trois du nombre de mandats à la présidence de l’instance. Autre forte décision, la fixation à 70 ans de la limite d’âge pour accéder à ce poste. Amendés, les statuts du CNOSM ont été adoptés suite à un débat intense. Les délégués ont approuvé à l’unanimité le règlement intérieur du comité. « C’est le début d’une nouvelle ère », a commenté son président Abderrahmane Ethmane. Après s’être félicité des chantiers réalisés par son équipe, il espère la concrétisation de « nouveaux projets à même d’impulser l’essor du sport mauritanien ».

Auparavant, l’Assemblée Générale Ordinaire(AGO) avait adopté le rapport d’activités ainsi que le rapport financier 2020. Mohamed Haïdara, président du Marathon de Nouadhibou, madame Tabara Gaye, cadre de la Jeunesse et des sports à la retraite, et Meïssa Fall, de l’ASC Police, ont été cooptés au titre de personnalités sportives. Une minute de recueillement et de prière fut formulée en mémoire d’Abdoul Aziz Wane.

ASC GENDRIM : retour imminent

La gendarmerie a engagé Hassan Camara pour mettre sur pied une équipe compétitive. L’ancien coach de l’AJ Riyad et du FC Inter s’est lié pour deux saisons avec les pandores. Après l’AS Douanes, la gendarmerie entend revenir sur la scène footballistique.ASC GENDRIM devra évoluer en troisième division.

AS Armée : Sidi Mohamed Abdellahi rend son tablier

Sidi Mohamed Abdellahi a démissionné de son poste d’entraîneur principal de l’AS Armée, au lendemain de la dernière défaite essuyée par son équipe. Un nouveau revers qui a précipité son départ après deux ans à la tête de la formation de militaires. « L’entraîneur Sidi Mohamed Abdallahi a démissionné de sa fonction et n’est plus le coach de l’AS Armée. Merci pour ces deux années et demie passées avec nous. Beaucoup de souvenirs, de bons et de moins bons, et l’on espère qu’on continuera à te voir dans la vie du club à l’avenir. Les joueurs, les dirigeants et le staff te souhaitent bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu resteras toujours dans l’histoire de l’AS Armée », peut-onlire sur la page Facebook du club.

Mourabitounes : Gérard Buscher sélectionneur intérimaire

L’actuel directeur technique national « Gérard Buscher (60ans) va assurer le poste de sélectionneur national intérimaire à la tête des Mourabitounes pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 », a annoncé mercredi soir la FFRIM. La Fédération n’a pas encore trouvé de successeur à Corentin Martins limogé pour « insuffisance de résultats ».Pressenti avec insistance à la tête des Mourabitounes, en dépit de son manque d’expérience au haut niveau et sur la scène continentale, le tunisien Mehdi Nafti, ex-coach du CD Lugo(deuxième division espagnole) n’a pas rejoint Nouakchott, faute d’accord. Un rebondissement qui pousse la FFRIM à revoir ses plans.

Footballeur professionnel, Gérard Buscher évoluait au poste d'avant-centre, du milieu des années 1970 au milieu des années 1990. Il fut entraîneur des jeunes à l’OGC Nice, puis de sa réserve et enfin directeur technique, responsable de la formation et coach de l’équipe première. Il fut sur le banc en Tunisie en 2009 pour le CS Hammam Lif et La Marsa, après avoir entraîné deux clubs aux Émirats. Le technicien français rejoignit la Mauritanie en fin d’année 2020 pour prendre les commandes de la DTN.

ISJS/ITK Mauritanie : partenariat scellé

L’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS) et l’Amicale des anciens de Leipzig ont convenu de nouer un partenariat. Cette collaboration a été scellée jeudi, lors de la visite effectuée à l’ISJS par une délégation conduite par Amadou Moustapha Keïta, ambassadeur de l’Université de Leipzig en Mauritanie, et comprenant notamment Bebbana. Les visiteurs se sont entretenus avec le directeur de l’ISJS, Sidi Mohamed Mohamed Taleb. Des anciens de l’Université de Leipzig dispenseront des formations au sein de l’ISJS. Grâce à l’appui d’ITK-Mauritanie, des professeurs de Leipzig pourraient en faire de même dans le cadre de la coopération. L’Amicale des anciens étudiants mauritaniens projette d’épauler les pensionnaires de l’ISJS à postuler à des bourses en Allemagne. Sur un autre plan, un tournoi d’hommage à l’ambassadeur Moustapha Keïta aura lieu à Rosso, le 28 Novembre 2021. Une manifestation organisée par Khaïry Fall, directrice du centre feu Abderrahmane Fall, dit Tatoum.