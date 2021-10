Mauritanie /Sénégal : les acteurs de la pêche artisanale plaident pour un renforcement de la coopération

Réunis à Saint-Louis, lors de la troisième rencontre sous-régionale, les acteurs de la société civile de la pêche artisanale du Sénégal et de la Mauritanie ont recommandé le renforcement de capacité des capitaines de pirogues artisanales. Mais aussi la promotion du genre ainsi que de mettre plus l'accent sur les jeunes. Dans la foulée, il est demandé aux responsables de chaque pays d'entamer des démarches pour rencontrer leurs autorités chargées de la pêche pour trouver rapidement des solutions au problème de transport du poisson entre les deux pays.

Les acteurs ont demandé un plaidoyer pour les pêcheries du fleuve mais aussi à ce que soient explorées des pistes de solutions pour faire bénéficier les petites pirogues des licences de pêche libre. Ils ont sollicité l’élaboration d'un plan d'action qui permettra au cadre de pouvoir s'auto-évaluer à la prochaine rencontre prévue à Ndiago. Il a été demandé à tous les participants de procéder à la restitution des ces travaux pour permettre aux acteurs de la base d'être au même niveau d'informations. La déclaration de Saint Louis appelle au renforcement des concertations entre affréteurs et pêcheurs de Saint-Louis pour pallier certains conflits récurrents. Et de créer et dynamiser un groupe de sages entre les deux pays.

‘’Cette rencontre revêt une importance capitale, car il s’agit de la consolidation et la capitalisation d’efforts consentis par ce cadre de concertation de la société civile de la pêche artisanale et côtière de nos deux pays vers la gestion rationnelle des ressources halieutiques et la coopération de nos acteurs à travers la concertation et l’échange d’expérience pour le développement durable de nos deux pêcheries respectives’’, a affirmé Ba Ibrahima Moussa, Secrétaire Général de l’ASSPCI et Coordinateur National du projet d’appui à la consolidation des acquis de la contribution effective de la société civile à la bonne gouvernance et au développement de la pêche artisanale en Mauritanie.

‘’Occasion a été mise à profit pour réaffirmer notre reconnaissance à l’appui de l’Union Européenne au renforcement de la société civile de la pêche, les organisations professionnelles de pêche de nos deux pays et je rends un vibrant hommage et j’implore au bon Dieu de lui accorder le saint paradis à notre très regretté père de la pêche artisanale mauritanienne Mohamed Saleck dit Baye’’. dira-t-il. A son tour, le Président du Comité de Cogestion des Pêches de Nouakchott M. Abdou Karim Dieye a indiqué que : ‘’la cogestion des pêches de Nouakchott est ouverte au dialogue à travers des rencontres périodiques, qui nous permettront ensemble de faire de la réflexion pour notre meilleure participation à la gouvernance et au développement de la pêche artisanale’’.Dièye a remercié vivement ses collègues de la Mauritanie et du Sénégal et la délégation de l’union européenne en Mauritanie à travers le projet de renforcement de la société civile de la pêche ’’pour avoir appuyé cette rencontre signe des bonnes relations de voisinage entre pays dans le souci d’améliorer les conditions de vie de nos populations’’.Cette rencontre fructueuse a été une occasion précieuse pour les acteurs de se pencher sur des problèmes et des sujets de préoccupation communs, de partager des expériences et des connaissances, en particulier en ce qui concerne les acteurs des pêches et la coopération entre les acteurs selon les politiques actuelles des pêches des deux pays. Le projet d’appui à la contribution effective de la société civile à la gouvernance et au développement de la pêche artisanale en Mauritanie, cofinancé par l’Union Européenne à travers son programme de renforcement de la société civile est mis en œuvre par l’ASSPCI en partenariat.

Cette rencontre fait suite à celles de Dakar et Nouakchott. La prochaine est prévue à N’Diago (Trarza). Etaient présents à cette rencontre, entre autres, les représentants des organisations professionnelles des deux pays, les Chefs de services régional et départemental des pêches et de la surveillance de Saint-Louis, le Chef de la Circonscription Maritime Nord (CIRCAM Nord), Mme Ba du haut conseil des collectivités territoriales et la représentante du conseil départemental de Saint-Louis.